“임밍아웃합니다” 이동진♥김지연, 쌍둥이 임신 깜짝 발표

사진= 이동진 SNS

배우 이동진과 펜싱 국가대표 김지연이 부모가 된다.

이동진은 지난 27일 자신의 SNS를 통해 2세 소식을 직접 알렸다. 그는 “드디어 저희 부부에게도 예쁜 천사들이 찾아왔다”며 기쁜 마음을 전했다. 이어 “매일매일이 설렘과 감사로 가득한 요즘”이라며 “아직 초기라 조심스럽지만, 행복한 소식을 전하고 싶어 이렇게 임밍아웃을 하게 됐다”고 밝혔다.

특히 이동진은 이번 임신이 쌍둥이라는 사실도 공개했다. 그는 “우리 둥이들의 태명은 럭키, 비키다. 이모, 삼촌들, 엄마 뱃속에서 잘 있다가 곧 만나요”라며 설렘과 기대를 드러냈다.

함께 공개된 사진에는 이동진과 김지연이 아기 초음파 사진을 들고 환하게 미소 짓고 있는 모습이 담겼다. 두 사람의 표정에서는 곧 부모가 될 기쁨과 벅찬 감정이 고스란히 전해진다.

한편 이동진과 김지연은 약 3년간의 열애 끝에 2017년 10월 결혼했다. 1988년생인 김지연은 한국 펜싱 역사상 최초의 여자 사브르 금메달리스트로, 2012년 런던올림픽 개인전과 2014년 아시안게임 단체전에서 금메달을 획득한 바 있다. 1982년생인 이동진은 드라마 ‘너의 목소리가 들려’, ‘피노키오’, ‘너를 사랑한 시간’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

이하 이동진 SNS글 전문

#임밍아웃

드디어 저희 부부에게도 예쁜 천사들이 찾아왔어요

매일매일이 설렘과 감사로 가득한 요즘이에요

아직 초기라서 조심스럽지만 행복한 소식을 전하고 싶어

이렇게 임밍아웃을 하게 되었어요

우리 둥이들 태명은 럭키,비키 예요

이모 삼촌들, 엄마뱃속에서 잘 있다가 곧 만나요

#쌍둥이

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

