‘음중 in 마카오‘ 결국 취소…“향후 재추진”

MBC가 개최를 열흘 앞둔 ‘쇼!음악중심 in 마카오’ 취소를 발표했다.

MBC 측은 28일 “현지 사정 및 제반 여건을 종합적으로 검토한 결과, 부득이하게 ‘쇼! 음악중심 in MACAU’ 개최를 취소하게 됐다. 기대해주신 팬 여러분과 관계자 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 드리며, 향후 보다 안정적인 환경이 조성될 경우 다시 한 번 공연을 추진할 수 있도록 검토하겠다”고 밝혔다.

불과 이틀 전인 26일 출연자 최종 라인업과 티켓 예매처를 발표했던 바다. 오는 2월7일과 8일 양일간 예정된 ‘쇼! 음악중심 in 마카오’는 당초 그룹 알파드라이브원, 엔하이픈, 킥플립, 르세라핌, 웨이션브이, 보이넥스트도어, 하츠투하츠, 이즈나, 마크, 텐, 제로베이스원 등을 1·2차 라인업으로 발표했다. 그러나 공연을 불과 2주 앞둔 상황에도 출연진을 확정하지 않았다. 공연 장소와 예매처 또한 뒤늦게 공지해 의문을 안겼다.

추가로 스테이씨, 싸이커스, 엔싸인, 엑스디너리 히어로즈의 합류를 알렸지만, 설상가상으로 최근 중일관계 악화로 인해 일본인 멤버가 포함된 그룹들의 출연이 불발된 것으로 알려져 우려를 낳았다.

결국 공연 취소라는 결말을 맞게 되면서 현지 K-팝 팬들에게 실망을 안기게 됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]