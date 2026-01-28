[오늘의 연예 Pick] 시청률 두 배 뛴 ‘언더커버 미쓰홍’, 흥행 중심엔 박신혜 ‘원맨쇼’ → ‘윤민수 아들’ 윤후, 연애 예능 나온다…‘내 새끼의 연애2’ 출연 → 민희진 없는 민희진 기자회견…“멤버 가족들 관계에 충격 받아” → 박지윤·최동석 ‘상간 맞소송’ 결론 나왔다…법원 판단은? → 이효리, 신곡 낸다…박창학 송북 프로젝트 참여

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 시청률 두 배 뛴 ‘언더커버 미쓰홍’, 흥행 중심엔 박신혜 ‘원맨쇼’

단 2주 만에 시청률이 두 배로 껑충 뛰었다. 드라마 ‘언더버커 미쓰홍’이 주연 배우 박신혜의 원맨쇼에 힘입어 매서운 초반 화력을 보여주고 있다.

지난 17일 첫 방송한 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 오피스 코미디 드라마다.

닐슨코리아 기준 첫회 전국 가구 시청률 3.5%로 시작한 드라마는 지난 25일 방송된 4회가 전국 기준 평균 7.4%, 최고 9%, 수도권 기준 7.2%, 최고 8.7%를 기록하며 가구, 수도권 모두 자체 최고를 기록했다. 2049 시청률 역시 전국 기준, 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 차지하며 제대로 상승세를 탔다.

글로벌에서도 흥행 순풍이다. 공개 3일 만에 넷플릭스 TV쇼 부문에서 전 세계 순위 8위에 랭크됐다. 총 41개 국가에서 톱10에 진입하며 흥행력을 입증했다. 또한 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)가 발표한 1월 3주차 화제성 부문에서도 TV-OTT 드라마 부문 화제성 5위를 기록하며 국내는 물론 전 세계 시청자 마음에 성공적으로 안착했다.

드라마 상승세에는 무엇보다 타이틀롤 박신혜의 힘이 크다. 시청자들은 “박신혜가 날아다닌다”며 드라마 속 캐릭터 소화력과 연기력에 극찬을 보내고 있다.

엘리트 증권감독관 홍금보로 분한 박신혜는 액션에서 코믹까지 자유자재로 소화하며 극의 중심축 역할을 단단히 하고 있다. 현실에서는 뛰어난 금융 수사관이지만 위장 취업을 위해 전혀 다른 성격과 분위기의 신입으로 변신하는 연기 변주가 핵심 포인트다. 극 초반 일 잘하는 독종 홍금보의 모습과 더불어 20살 홍장미로 변신하며 헤어스타일, 옷차림, 말투까지 극명한 대비를 줘 연기의 폭과 디테일이 돋보인다.

방영 전 문현경 작가 또한 박신혜를 향해 “대본 리딩 때 ‘홍금보는 저런 표정을 짓고 저런 목소리로 말하는구나. 드디어 홍금보를 만났다’는 생각에 설레고 반가웠다. 후반 대본을 작업할 때는 홍금보에게서 박신혜 배우의 표정이 보이고 목소리가 들리는 새로운 경험을 할 정도였다”라며 놀라운 캐릭터 소화력을 지닌 박신혜에게 극찬을 아끼지 않았다.

각기 다른 주변 인물들과 케미스트리도 주목할 만하다. 홍금보의 전 남자친구이자 한민증권의 신임 사장 신정우 역을 맡은 배우 고경표와는 자연스러운 긴장감과 은근한 설렘 포인트를 보여준다. 특히 사장 비서 고복희로 분한 배우 하윤경과는 여성 직원 간 유대감과 더불어 티키타카 대화가 돋보여 호평 받고 있다.

흥행 보증 수표로 자리 잡은 박신혜를 필두로 고경표, 하윤경 등 탄탄한 배우들의 열연이 돋보이는 ‘언더커버 미쓰홍’이 상승세를 어디까지 이어갈지 주목된다.

◆ ‘윤민수 아들’ 윤후, 연애 예능 나온다…‘내 새끼의 연애2’ 출연

사진 = tvN STORY & E채널 ‘내 새끼의 연애2’

가수 윤민수의 아들 윤후가 예능 ‘내 새끼의 연애2’를 통해 시청자들과 만난다.

부모 시선 200% 과몰입 ‘연프(연애프록드램)’로 화제를 모았던 tvN STORY·E채널 공동 제작 예능 ‘내 새끼의 연애’가 시즌2로 돌아온다. 오는 2월 25일 첫 방송을 확정한 ‘내 새끼의 연애2’는 1차 티저 영상과 함께 첫 번째 출연자로 윤후를 공개해 뜨거운 관심을 받고 있다.

시즌1은 부모가 직접 자녀의 연애를 지켜보는 신선한 구성으로 큰 화제를 모았으며, 육아 예능에서 자녀를 보던 시청자들에게 색다른 감동과 재미를 선사했다. 특히 부모의 솔직한 리액션과 청춘들의 풋풋한 로맨스가 어우러지며 ‘세대 공감 연프’라는 새로운 장르를 열었다.

시즌2에서는 더욱 솔직하고 과감해진 연애, 그리고 사랑 앞에서 처음 보는 자녀의 얼굴에 놀라는 부모의 반응을 집중 조명한다. 그 시작을 연 국민 조카 윤후는 10년 전 ‘아빠 어디가’에서 사랑받던 아역에서, 이제는 연애를 이야기하는 20대 청년으로 성장한 근황을 전해 눈길을 끈다.

공개된 티저 영상에서 윤후는 “연애 경험은 고등학생 때 한 번, 대학교 때 한 번”이라며 담담하게 과거를 회상하고, “마음에 들면 하늘의 별도 따줘 봤다”고 밝히며 성숙해진 매력을 드러낸다. 헬스를 일주일에 여섯 번 하는 루틴과 어깨를 매력 포인트로 꼽는 자신감 넘치는 모습도 공개됐다.

MC는 시즌1에 이어 김성주가 맡으며, 배우 이종혁이 새롭게 합류해 더욱 풍성한 진행을 예고했다. 제작진은 “부모도 처음 마주하는 자식의 표정과 선택, 그 앞에서 숨길 수 없는 반응이 더욱 솔직하게 담긴다”며 “청춘들의 사랑과 부모들의 몰입 리액션에 주목해달라”고 전했다.

한편, tvN STORY & E채널 ‘내 새끼의 연애2’는 오는 2월 25일 수요일 오후 8시에 첫 방송된다.

◆ 민희진 없는 민희진 기자회견…“멤버 가족들 관계에 충격 받아”

민희전 전 대표가 ‘민희진의 뉴진스 탬퍼링 진실 기자회견’에 불참했다.

민희진 전 어도어 대표 측이 28일 서울 종로구 인근에서 긴급 기자회견을 열었다. 이 자리에는 민 전 대표의 법률 대리를 맡은 법무법인 지암의 김선웅 변호사가 참석해 입장을 대신 전했다.

기자회견의 주제는 ‘탬퍼링 진실과 다보링크 주식시장교란 사건(K-팝 파괴자와 시장교란 방조자는 누구인가)’로 이날 민 전 대표의 기자회견 참석 여부가 관심을 모았던 상황.

이에 김 변호사는 “오늘 민 전 대표는 참석하지 않는다”며 “뉴진스 멤버 가족들과의 문제가 있는 부분이 있어서 (관련해) 말하기 어렵고 실제로 최근에 가족들과의 관계에 충격을 받은 바 있어 나오기 어렵게 됐다. 양해 부탁드린다”고 밝혔다.

지난 27일 오후 그룹 뉴진스 총괄 프로듀서를 지낸 민희진 전 어도어 대표(현 오케이 레코즈 대표) 측이 일각에서 제기된 뉴진스 탬퍼링 의혹과 관련해 기자회견을 예고했다.

2024년 하이브와 분쟁을 겪고 두 차례의 공개 기자회견으로 주목받은 민 전 대표인 만큼 이날 기자회견에도 관심이 집중됐다.

앞서 뉴진스 다섯 멤버는 재작년 11월 신뢰 파탄을 이유로 어도어와 전속계약 해지를 선언했지만 지난해 10월 법원은 이들 주장을 받아들이지 않았다. 2029년 7월31일까지 어도어와의 전속계약이 유효하다고 판결했다. 멤버 해린, 혜인은 가장 먼저 복귀했고, 하니도 어도어로 돌아왔다. 민지는 현재 어도어와 대화를 나누는 중이다.

하지만 어도어는 다니엘에겐 전속계약해지를 통보했다. 다니엘과 그의 가족이 이번 분쟁 상황을 초래했다고 보고 있어서다. 민 전 대표의 탬퍼링 의혹 관련 핵심 조력자로 알려졌다.

◆ 박지윤·최동석 ‘상간 맞소송’ 결론 나왔다…법원 판단은?

사진= 제이디비엔터테인먼트, 스토리앤플러스 제공

아나운서 출신 방송인 박지윤과 최동석이 제기한 상간자 위자료 소송에 대해 법원의 판단이 내려졌다.

제주지방법원 가사소송2단독은 지난 27일, 최동석이 박지윤과 A씨를 상대로 낸 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 박지윤이 최동석의 지인 B씨를 상대로 제기한 동일 취지의 소송에 대해 판결을 선고했다. 다만 재판부는 해당 판결의 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

두 사람은 이혼 절차와는 별도로 상간 소송을 진행해왔다. 박지윤이 지난해 7월 먼저 소송을 제기하자, 최동석 역시 맞소송으로 대응했다. 법원은 두 사건을 병합해 심리했으며, 지난해 11월 변론을 종결했다.

소송 과정에서 양측은 제기된 상간 의혹을 강하게 부인해왔다. 최동석 측은 “결혼생활 중 위법한 행위는 없었다”며 관련 의혹에 대해 명예훼손에 대한 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다. 박지윤 측 역시 “혼인 기간 및 소송 중 이성과의 부정행위는 없었다”고 강조했다.

한편 박지윤과 최동석은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그러나 2023년 10월 파경 소식이 전해지며 결혼 생활에 마침표를 찍었다. 현재 자녀들에 대한 양육권과 친권은 박지윤이 갖고 있으며, 최동석은 면접교섭권을 통해 자녀들과 만나고 있는 것으로 알려졌다.

◆ 이효리, 신곡 낸다…박창학 송북 프로젝트 참여

가수 이효리. 뉴시스

가수 이효리가 작사가이자 음악 프로듀서 박창학의 송북 프로젝트에 참여해 신곡을 낸다.

28일 레이블 팀 카베토에 따르면 이효리는 이날 오후 6시 신곡 ‘마음, 얼음처럼, 단단하게’를 공개한다.

이번 신곡은 박창학의 35년 음악 여정을 되짚는 ‘오드 투 러브 송즈(Ode to Love Songs) : 작사가 박창학 송북 프로젝트’의 다섯 번째 싱글로, 소포니스트 겸 작곡가 손성제가 2011년 발표한 동명곡을 새롭게 편곡한 버전이다.

이효리는 이 곡에서 단단한 감정선과 절제되고 성숙한 보컬을 선보였다.

팀 카베토는 “이효리가 이번 싱글에 직접 참여하겠다는 의사를 밝혀 작업이 시작됐다. 곡 선정과 해석 과정에도 함께하며 완성도를 높였다”고 설명했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

