LG생활건강, 유통 재정비·희망퇴직 여파… 4분기 적자전환

LG생활건강이 2025년 4분기에 영업손실을 기록하며 적자 전환했다. 연간 기준으로도 매출과 영업이익이 모두 감소했다.

LG생활건강은 28일 전자공시시스템을 통해 2025년 4분기 및 연간 잠정 실적을 발표했다. 연결 기준 4분기 매출은 1조 4728억원으로 전년 동기 대비 8.5% 감소했고, 영업이익은 -727억원으로 적자 전환했다.

프리미엄뷰티와 데일리뷰티 부문의 주요 브랜드가 글로벌 시장에서 성과를 내고 있음에도 불구하고, 유통채널 재정비와 국내·외 인력 효율화에 따른 희망퇴직 등 대규모 일회성 비용이 반영되며 전사 실적이 역신장했다.

연간 실적을 보면 매출은 6조 3555억원, 영업이익은 1707억원으로 각각 전년 대비 6.7%, 62.8% 감소했다.

4분기 해외 매출은 미국과 일본에서 각각 7.9%, 6.0% 증가했다. 닥터그루트와 유시몰 등 주력 브랜드의 판매 호조가 영향을 미쳤다. 반면 중국은 전년 동기 기저 부담으로 16.6% 감소하며 전체 해외 매출은 5.0% 줄었다. 연간 해외 매출은 미국과 일본 시장 성장에 힘입어 1.2% 증가했다.

사업별로 보면 뷰티(BEAUTY) 부문 4분기 매출은 5,663억원으로 전년 동기 대비 18.0% 감소했고, 영업이익은 -814억원으로 적자 전환했다.

더페이스샵, VDL 등 해외 전략 브랜드의 판매 호조로 해외 시장 다변화 성과가 나타났으나, 면세 물량 조정 등 유통채널 재정비와 희망퇴직 비용이 실적에 부담으로 작용했다. 연간 매출은 2조 3,500억원으로 16.5% 감소했고, 영업이익은 -976억원을 기록했다.

홈케어&데일리뷰티(HDB) 부문은 4분기 매출 5230억원, 영업이익 187억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 2.9% 증가했으나, 프리미엄 브랜드 마케팅 확대와 인력 효율화 비용으로 영업이익은 5.5% 감소했다. 연간 기준으로는 매출 2조 2347억원, 영업이익 1263억원으로 각각 2.8%, 3.1% 증가했다.

리프레시먼트(REFRESHMENT) 부문 4분기 매출은 3835억원으로 6.7% 감소했고, 영업이익은 -99억원으로 적자 전환했다. 코카콜라 제로와 몬스터에너지 등 주요 브랜드는 성장세를 유지했으나, 내수 경기 부진과 계절적 비수기가 실적에 영향을 미쳤다. 연간 매출은 1조 7,707억원, 영업이익은 1,420억원으로 각각 2.9%, 15.5% 감소했다.

LG생활건강은 실적 반등을 위해 사업 구조 전환과 성장 전략을 본격화할 방침이다. 이선주 LG생활건강 사장은 올해 경영 목표를 ‘과학에 기반한 뷰티·건강 기업(Science Driven Beauty & Wellness Company)’으로 설정하고 한 자리 수 매출 성장을 제시했다.

LG생활건강 관계자는 “고성장 채널과 지역을 중심으로 주요 브랜드를 집중 육성할 것”이라며 “디지털 커머스와 H&B 스토어를 전략적으로 강화하고, 북미와 일본 등 성장 시장 공략을 확대하겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]