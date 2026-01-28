로얄살루트, ‘더 하우스 오브 원더 Vol.2’ 공개… 호스트는 김영광

로얄살루트가 패션과 예술, 위스키를 결합한 몰입형 브랜드 경험으로 소비자 접점을 확장하고 있다.

페르노리카 코리아는 지난 27일 서울 청담동 더 시에나 라운지에서 배우 김영광을 호스트로 한 ‘더 하우스 오브 원더 Vol.2 – 드레스 더 원더: 마스커레이드’를 공개했다. 해리스 리드와의 두 번째 협업 에디션 출시를 기념해 열린 이번 행사는 오감 체험을 통해 로얄살루트의 세계관과 블렌딩 철학을 전달하는 데 초점을 맞췄다.

더 하우스 오브 원더(The House of Wonder)는 로얄살루트의 헤리티지와 장인정신, 예술적 감성을 빛과 향, 소리, 미각, 촉각 등 다양한 감각을 통해 풀어내는 브랜드 경험 프로젝트다. 지난해 첫 행사에서는 미디어 아트와 파인다이닝 페어링을 결합한 멀티센서리 체험으로 주목을 받은 바 있다.

이번 행사는 패션 디자이너 해리스 리드와 협업한 한정판 ‘로얄살루트 21년 해리스 리드 에디션 2’ 출시를 기념해 기획됐다. 전작에 이어 두 번째로 선보이는 협업 에디션의 예술적 세계관과 블렌딩 콘셉트를 오감으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

행사는 ‘마스커레이드(MASQUERADE)’ 콘셉트로 진행돼, 게스트들은 입장과 동시에 각자의 취향에 맞는 가면을 착용하고 해리스 리드 특유의 패션 세계관을 체험했다. 테이스팅 노트와 연결된 촉각 오브제를 통해 크리미한 바닐라와 캐모마일의 부드러움, 시나몬의 스파이시한 풍미 등 마스터 블렌더 샌디 히슬롭과 해리스 리드가 함께 완성한 비스포크 블렌딩의 특징이 소개됐다.

또한 영국 왕실 의복에서 영감을 받은 에디션의 시그니처 디자인을 시각적으로 구현한 퍼포먼스와 댄스 공연이 이어지며 현장 분위기를 고조시켰다. 포토존과 브랜드 굿즈 증정 등 다양한 참여형 콘텐츠도 함께 마련됐다.

김영광은 현장에서 게스트들과 직접 소통하며 브랜드 메시지를 전달했다. 그는 “로얄살루트의 헤리티지와 예술적 세계관을 오감으로 경험할 수 있는 시간이었다”고 밝혔다.

