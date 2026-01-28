암 투병 브이로그로 용기 전한 유튜버 유병장수걸, 28세로 하늘의 별이 되다

사진= 유튜브 유병장수걸 커뮤니티 캡쳐

암 투병 과정을 유튜브로 기록하며 많은 이들과 소통해 온 유튜버 유병장수걸이 세상을 떠났다. 향년 28세다.

고인의 남자친구는 28일, 유병장수걸의 공식 유튜브 채널 게시판을 통해 비보를 전했다. 그는 “장수걸이 오랜 투병 끝에 하늘의 별이 됐다”고 알리며 고인의 마지막을 전했다.

이어 “기약 없는 투병 생활을 시작하며 무언가 해보자는 마음으로 시작한 유튜브가 이렇게 많은 분들의 사랑을 받게 될 줄 몰랐다”며 “여러분의 따뜻한 관심은 장수걸에게 정말 큰 힘이 됐다”고 밝혔다.

또한 그는 “유병장수걸 채널을 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며 이제는 고통 없이 편안히 쉬기를 바란다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 덧붙였다.

1997년생인 유병장수걸은 희귀암의 일종인 비투명세포 신장암 4기 진단을 받고 투병 생활을 이어왔다. 그는 치료 과정과 일상을 숨김없이 공유하며 ‘암 환자 브이로그’ 콘텐츠를 통해 많은 이들과 진솔하게 소통해 왔다.

항암 치료와 시술, 병원 생활 속에서도 담담한 태도와 긍정적인 메시지를 전한 그의 영상들은 많은 구독자들의 공감과 응원을 받았다. 투병의 고통 속에서도 삶을 기록하며 전한 메시지는 시청자들에게 깊은 울림을 남겼다.

비보가 전해진 뒤 SNS와 온라인 커뮤니티에는 추모의 메시지가 이어졌다. 누리꾼들은 “거기선 아프지말고 맘껏 웃고 즐기길”, “장수걸 이제 아무 고통없이 편안하고 행복하세요”, “좋은 곳 가셨을 거길 기도할게요” 등 애도의 글로 고인을 기렸다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

