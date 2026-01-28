이민정, 중1 때 겪은 학교폭력 고백 “그때 정말 무서웠다”

사진= 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 화면 캡처

배우 이민정이 학창 시절 겪었던 학교폭력 경험을 솔직하게 털어놨다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘아들맘들의 아이돌. 최민준 소장 만나고 눈물 흘린 이민정’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이민정이 아동·청소년 전문가 최민준 소장과 함께 비슷한 연령대의 자녀를 키우는 엄마들과 육아, 아동 문제를 주제로 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이날 제작진은 최민준 소장에게 “요즘 아이들의 가장 큰 문제가 무엇이냐”고 질문했다. 이에 최민준은 “저는 ‘요즘 애들이라고 딱 잘라 보지 않는다”고 답했다. 그는 “미디어에서는 아이들이 이상하게 그려지지만, 현장에서 보면 정말 예쁜 아이들이 많다”며 “문제가 있는 일부 아이들과 집단을 마치 그 세대 전체의 대표처럼 보여주다 보니 아이들이 미워지는 것 같다”고 설명했다. 이어 “‘요즘 애들’이 어딨냐. 오히려 20년 전 아이들이 더 무서웠다”고 덧붙였다.

또한 최민준은 “예전에는 학교폭력이 용인되던 분위기였다”며 “용산 전자상가에 가서 밖에서 돈 세고 있으면 바로 어깨동무하며 따라오라고 하던 시절”이라고 당시 분위기를 전했다.

이를 듣던 이민정은 자신의 경험을 조심스럽게 꺼냈다. 그는 중학교 1학년 시절 고등학생들에게 폭력을 당했던 기억을 떠올리며 “고등학생 언니들이 다리를 떨면서 오라고 해서 갔더니, 오자마자 발로 차고 가방을 뒤져도 되냐고 하더라. 그때 정말 무서웠다”고 말했다. 당시 소지하고 있던 돈을 빼앗겼다고도 덧붙였다.

최민준은 그 시절을 회상하며 “그 시절은 세렝게티 초원이었다. 교복 입고 나가면 우리는 사슴 같은 존재, 거의 초식동물이었다”며 “지금은 그래도 아이들이 신변의 위협을 덜 느낀다”고 말했다.

이에 이민정은 현재와 과거를 비교하며 “요즘은 CCTV도 다 있고, 택시도 태워준다”면서도 “오히려 그게 또 문제라고 생각한다”고 자신의 생각을 솔직하게 밝혔다.

한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

