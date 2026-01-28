‘얄밉지만 러블리’…하윤경, 고복희 완벽 소화 (미쓰홍)

배우 하윤경이 얄밉지만 츤데레 매력을 가진 캐릭터를 완벽히 소화하며 시청자들의 마음을 사로잡고 있다.

하윤경은 현재 방영 중인 드라마 ‘언더커버 미쓰홍’(tvN)에서 겉으로 보기에는 얄밉지만 알고 보면 따뜻한 속내를 가진 인물 고복희로 등장하고 있다.

하윤경은 말투는 물론 제스처까지 ‘고복희 맞춤’ 연기를 선보여 시선을 사로잡고 있다. 고복희의 심리를 도도한 걸음걸이, 변화무쌍한 표정 연기로 표현하며 시청자의 몰입을 돕고 있다.

또한 갈매기 눈썹에 새빨간 립스틱을 바른 메이크업이라든가 헤어스타일은 실제 그 시절로 돌아간 듯한 착각에 빠지게 한다. 여기에 가끔씩 드러나는 빈틈까지, 고복희라는 캐릭터를 과하지도 덜하지도 않은 적절한 균형감 속에서 펼쳐내며 매력을 더하고 있다.

특히 상사들 앞에서는 전매특허인 사회생활 미소를 지으며 “최선의 최선의 최선을 다하겠습니다”라고 파이팅 하는 모습은 ‘직장인 고복희’를 응원하게 만든다.

아울러 하윤경이 극 중 301호 룸메이트들과 그리는 유쾌한 케미스트리 역시 보는 즐거움을 더하고 있다. 무엇보다 홍장미(박신혜 분)를 괴롭히는 차중일(임철수 분)의 칫솔로 그의 컴퓨터를 벅벅 문지르며 복수하는 장면은 시청자의 속을 뻥 뚫리게 했다. 나아가 301호 룸메이트들과 ‘서동요 작전’에 나선 모습, “돈 모아”라며 막내를 대신해 밥값을 내는 모습 등은 고복희의 인간적인 매력을 배가하는 요인이 됐다.

한편 앞서 방영된 언더커버 미쓰홍 4회에서는 301호 안에 숨어 있던 의문의 존재와 마주한 룸메이트들의 모습이 공개되며 긴장감이 고조됐다. 과연 의문의 존재는 누구일지 궁금증이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]