호주가 차린 한 상… 프리미엄 식음료로 한국 시장 두드린다

호주 식음료 산업이 한국 시장을 겨냥한 본격적인 행보에 나섰다.

호주 푸드&와인 콜라보레이션 그룹(The Australian Food and Wine Collaboration Group)이 한국에서 제8회 ‘Taste the Wonders of Australia’ 캠페인을 개최하고, 한–호주 간 식음료 무역 파트너십 강화에 나선다.

오는 2월 25~26일 서울에서 이틀간 진행되는 이번 캠페인은 ▲정부 및 업계 관계자가 참여하는 라운드테이블 ▲한국의 유명 셰프 및 전문가들과 함께하는 식품·와인 세미나 ▲미디어 컨퍼런스 ▲호주산 프리미엄 식재료를 선보이는 ‘Taste the Wonders of Australia’ 갈라 디너 등으로 구성된다.

참여 협회로는 ▲호주축산공사(MLA) ▲원예협회(Hort Innovation) ▲낙농협회(Dairy Australia) ▲와인협회(Wine Australia) ▲수산협회(Seafood Industry Australia) 등 호주 식음료 산업을 대표하는 5개 단체가 이름을 올렸다. 호주 푸드&와인 콜라보레이션 그룹 이번 캠페인을 통해 한국의 무역·유통·외식업 관계자들과의 협력을 확대하는 한편, 호주산 프리미엄 식음료 수출 시장에서 한국의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

한국은 호주의 주요 교역국 중 하나다. 2014년 한–호주 자유무역협정(KAFTA) 발효 이후 양국 간 교역액은 2013년 330억 달러에서 2023년 710억 달러로 두 배 이상 증가했다. 특히 농업 분야에서 한국은 호주의 3대 수출 시장으로, 2024~5년 기준 농식품 수출액은 약 42억 달러에 이를 것으로 전망된다.

호주 낙농협회의 캐서린 테일러(Catherine Taylor) 매니저는 “한국은 고품질 식음료 수입에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 역동적인 시장”이라며, “KAFTA의 성숙기에 접어든 현시점에서 서울 방문은 자연스러운 행보이며, 이번 방문을 통해 양국의 신뢰 관계를 한층 강화할 수 있을 것”이라고 전했다.

이어 호주 와인협회의 폴 튜럴(Paul Turale) 총괄 매니저는 “2025년 9월까지 최근 1년간 총 155개 호주 와이너리가 약 4.7백만 리터, 2,730만 달러 규모의 와인을 한국에 수출했다”며, “이번 캠페인을 통해 한국과의 파트너십을 재확인하고 호주 와인의 경쟁력을 재조명할 계획”이라고 밝혔다.

적색육 분야 또한 양국 간 무역 관계의 핵심 축으로 자리 잡고있다. 한국은 호주산 소고기의 3대 수출시장으로, 그 규모는 약 24억 달러에 달한다. 호주축산공사의 트래비스 브라운(Travis Brown) 동북아 지사장은 “한국은 소고기뿐 아니라 양고기, 염소고기에 이르기까지 호주산 적색육 전반에 대한 수요가 높은 시장”이라며, “호주산 육류가 한국 소비자에게 변함없이 신뢰받는 선택지가 되도록 하는 것이 목표”라고 설명했다.

한편, 호주 푸드&와인 콜라보레이션 그룹은 2022년 해외 수출 시장 확대를 목표로 캠페인을 출범한 이후, 한국을 비롯해 태국, 베트남, 인도네시아, 대만, 일본, 말레이시아 등 아시아 전역에서 활발한 활동을 전개해 왔다. 지난 3년간 1450명 이상의 정부 및 업계 관계자들과 교류하며 상업적 네트워크를 확장, 호주 생산자들의 장기적인 성장을 지원하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

