마고 로비, 지미 키멜 라이브서 맥퀸 레이스 드레스 완벽 소화

맥퀸은 마고 로비가 지미 키멜 라이브에서 맥퀸 레이스드레스를 완벽 소화했다고 28일 밝혔다.

브랜드에 따르면 최근 마고 로비와 아멜리아 그레이의 맥퀸(McQueen) 스타일링이 눈길을 끌고 있다.

지난 1월 26일, 로스앤젤레스에서 진행된 지미 키멜 라이브에서 마고 로비(Margot Robbie)는 맥퀸 2026 봄/여름 컬렉션의 레이저 컷 트리밍 디테일이 더해진 비대칭 블랙 플로럴 데보레(devoré) 드레스를 착용해 우아하면서도 강렬한 블랙 드레스 룩을 선보였다.

여기에 혼 형태 굽의 블랙 스웨이드 로사 비디드(Rosa Beaded) 샌들과, 맥퀸의 오리지널 ‘드 만타(De Manta)’ 실루엣을 재해석한 블랙 가죽 만타(Manta) 클러치를 매치해 세련된 스타일을 완성했다.

또한 지난 1월 23일 로스앤젤레스에서 포착된 아멜리아 그레이(Amelia Gray)는 맥퀸 2026 봄/여름 컬렉션의 브라운과 블랙 가죽 소재 크롭 레이서 재킷과 크리스털 자수 레이스 소재의 블랙 핸드 스프레이, 레드 러플 디테일이 돋보이는 범스터 팬츠를 착용해 강렬한 리얼웨이 룩을 연출했다. 여기에 브라운 가죽 소재의 혼 힐(Horn Heel) 뮬을 매치해 맥퀸 특유의 대담한 무드를 완성했다.

한편, 맥퀸은 해외 셀럽들의 공식 석상 룩은 물론 리얼웨이 룩 등을 선보이고 있다.

