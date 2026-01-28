오딘:발할라 라이징, ‘길드 공허 던전’ 추가

카카오게임즈는 MMORPG ‘오딘:발할라 라이징’(개발사 라이온하트 스튜디오)에 길드 공허 던전 업데이트를 진행했다고 28일 밝혔다.

길드 공허 던전은 이용자가 길드원과 함께 재료를 모아 제작한 길드 공허 소환체 결정을 사용해 보스 몬스터를 소환 후 처치하는 신규 길드 PvE 콘텐츠다. 보스 몬스터를 처치한 이용자는 길드 경험치, 길드 주화, 길드 던전 보상 상자 등을 획득할 수 있다.

이외에도 장비 강화 실패 시 장비가 파괴되지 않고 보존되도록 돕는 진드리의 강화석이 추가됐다. 이용자는 획득한 진드리의 결정을 모아 제작을 통해 진드리의 무기, 진드리의 방어구, 진드리의 장신구 강화석을 만들 수 있다. 제작으로 획득 가능한 신규 신화 등급 무기도 함께 공개됐다.

한편 카카오게임즈는 다음달 11일까지 길드 주화 지원 미션 이벤트를 실시한다. 이용자는 길드와 관련된 미션을 완료할 시 길드 주화를 최대 3000개 지급 받을 수 있다. 가호 성장 지원 미션 이벤트도 함께 진행되며, 이용자는 가호석 획득 및 합성 횟수에 따라 미션 완료 보상을 받을 수 있다. 모든 미션을 수행할 경우 신성의 가호석 22장을 획득할 수 있다.

대작 MMORPG 오딘은 ▲3D 스캔과 모션 캡처 기술을 활용한 고품질 그래픽 ▲북유럽 신화를 기반으로 한 방대한 세계관 ▲로딩 없는 오픈 월드 ▲캐릭터 간 유기적인 역할 수행 대규모 전쟁에서의 박진감 넘치는 전투 등 다채로운 콘텐츠로 많은 이용자들의 사랑을 받고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

