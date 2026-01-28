로드나인, 1.5주년 기념 스페셜 이벤트 실시 ‘보상 풍성’

스마일게이트는 올클래스 MMORPG ‘로드나인’(개발사 엔엑스쓰리게임즈)의 론칭 1.5주년을 맞이해 ‘장비 강화 페스티벌’ 등 스페셜 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

장비 강화 페스티벌은 지난 1주년 당시 실시했던 장비 강화 이벤트와 같은 방식으로 진행된다. 대상 범위는 신화 등급 장비까지 확대됐다. 이용자들은 이벤트 기간 동안 장비 강화를 진행하고, 강화 결과에 따라 본인 장비를 복제 또는 복구할 수 있다. 복제 및 복구 대상 장비는 내달 11일 점검 종료 이후 받을 수 있다.

스마일게이트는 1.5주년을 기념해 풍성한 보상을 제공하는 기념 이벤트 3종도 내달 25일 점검 전까지 실시한다. 이용자는 ‘1.5주년 기념 이벤트 패스’에 참여해 일일·주간 미션을 수행하고 운명의 아바타, 운명의 아티팩트, 영광의 룬 등 각종 소환권과 장인 승급서 등의 보상을 획득할 수 있다.

또한 이용자는 ‘1.5주년 기념 출석 이벤트’를 통해 게임에 접속만 해도 던전 충전권과 시간의 조각, 마스터 승급서 등 보상을 받을 수 있다. 이와 함께 ‘1.5주년 기념 미션 이벤트’에 참여해 주어진 미션을 완료하면 최대 230회의 각종 소환권을 획득할 수 있다.

한편 스마일게이트는 이번 업데이트로 화이트 스노우 에디션 스킨 ‘만년설의 수호자 설화’와 탈것 ‘흩날리는 눈꽃 프로스트’를 추가했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

