가누다, 11년 연속 ‘2026 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상’ 수상

프리미엄 기능성 베개 가누다 제품 사진

프리미엄 기능성 베개 브랜드 가누다(KANUDA)가 ‘한국의 가장 신뢰받는 브랜드 대상’을 11년 연속 수상하며 기능성 수면 시장에서 독보적인 브랜드 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

가누다는 기능성 베개 분야의 선두주자로, 국내 최초로 물리치료 이론을 베개에 접목한 브랜드다. 대한물리치료사협회로부터 유일하게 공식 추천을 받았으며, 부목 기술을 적용한 ‘비바체 메디’를 개발해 식품의약품안전처로부터 의료기기 1등급 인증을 획득했다.

가누다의 핵심 경쟁력은 물리치료 기법인 두개천골요법(CST)을 적용한 독자 기술력에 있다. CV4, OCBR 기능을 통해 경추를 안정적으로 지지하고 목과 어깨의 긴장을 완화해 수면 중 신체 정렬을 돕는 것이 특징이다. 이러한 기술은 숙면은 물론 신체 균형 개선에도 기여하며 소비자들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

특히 가누다는 최근 방송을 통해 기업 성장의 배경을 공개하며 주목을 받았다. 방송에서는 성수동의 작은 신혼방에서 출발해 글로벌 수면 시장을 선도하는 기업으로 성장하기까지의 과정과 함께, ‘사람 중심의 기업문화’, ‘도수치료 원리를 담은 기술력’, ‘과학 기반 고객 맞춤 서비스’라는 세 가지 성공 요인이 조명됐다.

가누다는 단순한 제품 판매를 넘어 체형 진단 시스템을 통한 맞춤형 컨설팅과 보상 판매 정책 등 차별화된 고객 서비스를 운영하고 있다. 이 같은 전략은 소비자 추천으로 이어지는 선순환 구조를 만들며 브랜드 신뢰도를 지속적으로 높이고 있다.

국내 누적 판매량 200만 개 이상을 돌파한 가누다는 미국, 러시아, 체코, 대만, 일본 등 10여 개국에 수출되며 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다. 2024년에는 제61회 무역의 날 시상식에서 ‘100만 불 수출의 탑’을 수상했다.

가누다 오너사 티앤아이의 유영호 의장은 “11년 연속 수상은 제품을 넘어 수면의 가치를 믿어준 고객들의 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 기술 혁신과 품질 고도화를 통해 가장 신뢰받는 수면 브랜드로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

현재 가누다는 가누다 갤러리 청담을 비롯해 주요 백화점과 온라인몰, 안토, 롯데·인터컨티넨탈 등 5성급 호텔에서 만나볼 수 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]