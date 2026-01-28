T1, ‘2026 LCK 로드쇼 T1 홈그라운드’ 개최

e스포츠 팀 T1이 ‘2026 LCK 로드쇼 T1 홈그라운드’ 개최를 알리는 티저 영상을 28일 공개했다.

T1은 오는 4월24일부터 26일까지 인천 인스파이어 아레나, 8월14일부터 16일까지 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 T1 홈그라운드를 개최하고 팬들과 만난다.

지난해 인천 인스파이어 아레나에서 약 3만명의 관중을 동원하며 성황리에 진행된 T1 홈그라운드는 e스포츠 선수 최초로 체육훈장 청룡장을 수훈한 ‘페이커’ 이상혁 선수의 4년 재계약 소식을 깜짝 발표해 팬들에게 깊은 감동을 선사했다.

이를 통해 T1 홈그라운드는 단순한 홈 경기를 넘어 팬과 함께 호흡하는 종합 e스포츠 축제로 자리매김했다. 이러한 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 T1은 월드 챔피언십 사상 최초 3연속 우승을 달성하며, 통산 여섯 번째 월드 챔피언십 우승 트로피를 들어 올렸다.

많은 기대와 관심이 모이는 가운데 올해는 T1 홈그라운드가 두 차례 개최되는 만큼 어떤 새로운 콘텐츠와 경험으로 팬들을 맞이할지 귀추가 주목된다.

T1 홈그라운드의 세부 구성과 상대 팀, 티켓 판매 일정 등 자세한 정보는 추후 공개될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

