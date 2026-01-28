펜타곤 진호, 日 첫 팬콘서트 성료…“다양한 매력 보여줄 수 있어 기뻐”

펜타곤 진호가 일본 팬클럽 창단 후 첫 팬 콘서트를 성공적으로 마쳤다.

진호는 지난 22일부터 27일까지 일본 도쿄와 오사카에서 팬 콘서트 'WINTER BLOOM IN JAPAN'을 개최하고 현지 팬들과 만났다. 솔로 데뷔곡 'Teddy Bear'로 포문을 연 진호는 'Marry-go-round', 'LUV 2 MUCH', 'Goodbye With You', ‘에델바이스’를 일본어 버전으로 가창하며 현지 팬들을 열광케했다.

이어 요네즈 켄시의 'Spinning Globe', 츠키의 '만찬가' 등 일본 현지의 인기곡을 자신만의 스타일로 재해석해 팬들의 마음을 사로잡은 진호는 OX 퀴즈, Q&A, 리듬 게임, 그림 대결 등 다채로운 코너를 통해 팬들과 긴밀하게 소통하며 즐거움을 선사했다.

특히 이번 공연은 지난달 서울에서 진행된 콘서트의 연장선이자, 일본 공식 팬클럽 사이트 오픈 이후 펼쳐진 첫 팬 콘서트라는 점에서 의미를 더했다. 이날 진호는 현지 팬들과 직접 눈을 맞추며 교감하는 한편 감각적인 자작곡 무대들로 보컬리스트로서의 매력을 다시 한번 각인시켰다.

진호는 소속사를 통해 "팬 콘서트로 오랜만에 일본 팬들과 만나고 소통할 수 있어 기뻤다. 앞으로도 자주 찾아오겠다"고 소감을 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

