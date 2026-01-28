‘아이돌아이’ 정재광, 종영 소감 “곽병균을 지켜봐 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다”

Processed with MOLDIV

배우 정재광이 드라마 ‘아이돌아이’ 종영 소감을 전했다.

정재광은 지난 27일 종영한 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’에서 서울중앙지검 형사 1팀 검사 곽병균 역을 맡아 뼈대 굵은 엘리트 검사의 면모를 완벽히 소화했다.

곽병균은 극중 도라익(김재영 분) 사건의 검사로 맹세나(최수영 분)과 맞붙으며 주어진 목적을 향해 맹렬히 나아가는 인물이다. 특히 정재광의 강렬한 눈빛과 목소리는 캐릭터를 입체적으로 표현하며 맹세나와의 한치 물러섬 없는 기싸움으로 극의 긴장감과 몰입도를 높였다.

남다른 존재감을 선사한 정재광은 “좋은 분들과 함께 작품에 참여할 수 있어 촬영 내내 행복했습니다. ‘아이돌아이’를 사랑해 주신 모든 분들과 곽병균을 지켜봐 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드립니다”라며 작품과 캐릭터에 대한 따뜻한 애정이 담김 종영 소감을 전했다.

이처럼 정재광은 작품마다 매력적인 캐릭터로 대중들의 시선의 사로잡으며, 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

