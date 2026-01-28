김종철 방미통위원장, 방송 제작 현장 방문…“낡은 규제 개선할 것”

김종철 방송미디어통신위원장. 뉴시스

김종철 방송미디어통신위원장이 방송 산업의 실태 파악을 위해 현장 릴레이 방문을 시작했다.

방송미디어통신위원회는 김 위원장이 방문 첫 행보로 MBC, SBS 예능과 드라마 제작 현장을 찾았다고 28일 밝혔다.

이날 현장에서 김 위원장은 출연진, 촬영감독, 작가, 카메라 감독, 소품 담당 등 제작 현장 인력들과 만나 제작 현장의 애로사항을 청취하고 의견을 나눴다. 방송 관계자들은 예능·드라마 등 방송 콘텐츠 제작비 상승으로 다양한 콘텐츠 제작이 어려운 점과 방송 산업에만 적용되는 광고·편성 규제 개선 등을 요청했다.

김 위원장은 “글로벌 OTT 플랫폼과 경쟁이 가속화되면서 어려워진 방송 산업 현장 의견을 적극 반영해 상황에 맞지 않는 낡은 규제를 개선하겠다”며 “방송미디어 분야에 인공지능(AI)·디지털 기술 도입 등을 통해 방송 산업 체질을 혁신하고 현장에 활력을 불어넣는 다양한 정부 지원 정책을 추진해 나갈 것”이라고 전했다. 또한 “규제와 진흥의 조화를 통한 방송미디어 산업 성장을 최우선 과제로 적극 추진할 방침”이라고 말했다.

김 위원장은 앞으로 KBS와 EBS, 지역방송, 종합편성채널, 온라인동영상서비스(OTT) 사업자를 순차적으로 방문해 현장과 소통할 계획이다. 방송미디어 산업 경쟁력 강화를 위한 지원 정책을 모색한다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

