[SW현장] 진세연·박기웅 “실제로 단톡방도 따로”…‘사랑을 처방해 드립니다’, 앙숙 집안 케미로 안방 정조준

진세연·박기웅부터 김승수·유호정·김형묵·소이현 등 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 출연진이 배우들 간 가족 같은 케미스트리를 자랑하며 전 세대를 아우를 가족드라마의 탄생을 알렸다.

28일 서울 구로구 신도림 더세인트에서는 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 제작발표회가 열렸다. 이날 자리에는 배우 진세연, 박기웅, 김승수, 유호정, 김형묵, 소이현을 비롯해 한준서 감독이 참석했다.

오는 31일 방영 예정인 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다.

한 감독과 극본을 맡은 박지숙 작가는 이번이 6번째 작품이며 장편 드라마로는 14년 만이다. ‘진짜가 나타났다!’, ‘사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀’ 등을 연출한 바 있는 한 감독은 “이번 작품은 작가님과의 인연 덕분에 성사됐다”며 “작가님이 가족드라마를 굉장히 쓰고 싶어 했다. 여러 운이 잘 맞었고 편성도 타이밍이 맞아서 제작하게 됐다. 전통적인 주말드라마나 가족드라마 느낌을 작가님이 잘 써줄 수 있다고 믿었기 때문에 자신있게 시작했다”고 작품을 연출한 계기를 밝혔다.

진세연과 박기웅은 2012년 인기를 끌었던 KBS2 ‘각시탈’ 이후 14년 만에 재회하게 됐다. 진세연은 “캐스팅 소식에 너무 반가웠다”며 “그때 당시 제가 기웅 오빠한테 늘 고마웠던 기억이 많았다. 현장에서 많이 도와주고 따뜻한 말을 많이 해줬다”고 소감을 밝혔다.

이어 “제 경력이 쌓이고 여유가 생기고 다시 만나니까 그때 기웅 오빠가 정말 후배를 위해서 많은 신경 써줬다는 걸 느꼈다. 저도 이제야 주변을 챙길 여유가 생겼는데 오빠를 보니까 ‘난 멀었구나’ 생각이 든다. 현장에서 최고로 잘 챙겨주는 선배고 저에게 늘 한결같이 어른스럽고 멋진 선배”라고 박기웅을 칭찬했다.

박기웅은 “그때 당시엔 진세연 씨가 법적 미성년자였다. 너무 동생이라 농담하기에도 조심스러웠다면 이제는 연차가 많이 쌓이다보니까 제가 농담도 많이 하고 의지를 많이 한다. 그리고 진세연 씨가 그걸 다 받을 정도로 엄청 유연해졌다”고 소감을 전했다.

부부로 호흡을 맞추는 김승수, 유호정은 이번 작품이 세 번째 만남이다. 과거 작품에서도 함께 커플이나 부부를 연기한 바 있다. 유호정은 ”데뷔한 지 35년 됐는데 세 번이나 부부로 호흡 맞춘 건 김승수 씨가 유일하다”고 웃었다. 이어 “남편 역으로 출연한다는 소식을 듣고 안심하고 해도 되겠다고 생각했다. 호흡은 말할 필요 없고 그 이전부터 ‘여보야’ 호칭 쓰면서 편하게 연기했다”고 설명했다.

김승수 또한 “저도 세 번이나 부부의 연을 맺게 된 건 처음이다. 평소 호칭도 ‘여보야’”라고 웃었다. 그러면서 “아내 역할을 유호정 배우가 한다고 해서 딱 맞는 역할이라고 생각했다. 부부 연기는 걱정할 필요 없이 평소 대하는대로 하고 좀 더 (제가) 야단 맞으면 되겠다고 다행이라고 생각했다. 연기하기도 편했다”고 호흡을 자랑했다.

박기웅은 “이것이 저희 드라마 장점이라고 생각한다”며 “진세연 씨와 실제로도 14년 만에 만난건 아니고 사적으로 연락도 하고 제 미술 전시도 놀러와주는 등 사이가 좋았다. 저희가 가족극이기 때문에 현장에서 이런 분위기가 발현되고 안방으로도 다 전달될 것이라고 믿는다”고 배우들 간 찰떡 호흡을 자랑했다.



한 감독은 “운이 좋았다. 진세연, 박기웅 씨가 ‘각시탈’을 했던 건 알고는 있었지만 이렇게 조합이 잘 될 것이라고는 생각 못했다. 김승수, 유호정 씨가 세 번째 부부 호흡이라는 건 뵙고 나서 처음 알았다”며 “제가 좋아하는 분들을 다 모셔왔는데 팀 분위기가 그 이상의 시너지가 나왔다. 드라마를 함께 몇 개월씩 해온 사람들처럼 분위기가 좋아서 저희는 대만족하고 있다”고 말했다.

드라마는 공명정대한 의원 공정한(김승수) 가족과 양지바른 한의원 원장 양동익(김형묵) 가족이 30년 동안 얽힌 악연을 풀고 결국 하나의 가족으로 태어나는 이야기다. 극 초반에는 공정한·한상미(유호정) 부부의 딸 공주아(진세연), 그리고 양동익·차세리(소이현) 부부의 아들 양현빈(박기웅) 간 갈등이 주로 그려질 전망이다.



양 집안의 자랑거리에 대해 진세연은 “양 집안이 귀여운 정도로 서로 은근한 라이벌 의식을 갖고 있다”며 “드라마 속 저희 집에서 제가 부모님을 미워하기도 하고 사이가 좋게 나오지는 않는데 그런 연기를 하는 게 너무 아까울 정도로 실제로는 정말 사이가 좋다”고 공주아 가족을 자랑했다.

이어 “두 분이 첫만남부터 친근하게 저를 불러주셔서 어색함 전혀 없이 친해질 수 있었다. 세트 촬영할 때 리허설하면서도 저희끼리 항상 다 같이 따로 모여서 도란도란하게 있었고 상대 집안에 ‘질 수 없다’는 마음으로 더 열심히 하려고 했다”고 강조했다.

박기웅은 “저희 집이 더 화목한 것 같다. 저희끼리는 서로 그냥 재미있다”며 “저희 집안이 물질적으로 더 좋아서 반찬도 더 잘 나왔다. 진세연 씨도 부러워했다”고 너스레를 떨었다. 그러면서 “작품을 하면 배우들끼리 메신저방이 생기는데 처음에는 참 재밌게도 양 집안마다 방이 달랐다. 첫 방송을 앞두고 방이 합쳐졌는데 그만큼 저희가 실제로 몰입 아닌 몰입을 했다”고 웃었다.



김형묵은 “처음에 단톡방을 같이 하려고 했는데 김승수 형이 ‘너희끼리 해’라고 해서 장난처럼 따로 만들었다”며 “방송 시작하면서 서로 응원을 위해 함께 방을 만들었다”고 전해 웃음을 불렀다.

독보적인 감초 활약으로 최근 활발한 작품 활동을 이어가고 있는 김형묵은 현재 방영 중인 tvN 토일드라마 ‘언더커버 미쓰홍’과 일정 시간이 겹치게 됐다. 김형묵은 “‘미쓰홍’은 지난해 이미 사전제작을 했다. 같은 시기에 방영하게 되는 것도 사실 제 의지하고는 다르고 시간대가 아예 다르다. 가이드를 드리자면 토요일, 일요일 밤 치맥을 시켜놓으시고 8시에 저희 방송을 본 다음에 채널을 옮기시면 바로 또 드라마가 시작할 것”이라고 말했다.

끝으로 소이현은 “캐릭터가 한 명 한 명이 다 살아 숨쉬고 어딘가에서 있을 법한 사람들이다. 이야기도 마찬가지로 잘 버무려져서 맛있게 볼 수 있을 것 같다. 재미도 있고 유쾌하고 감동도 있다”고 시청을 당부했다.



김승수는 “주말드라마가 이전보다 시청률이나 화제성이 떨어지는 건 사실이다. 연세 있으신 분이 더 좋아하고 세대가 나눠지는 드라마라는 생각이 드는데 저희 드라마는 그 경계선이 없을 것 같다”고 강조했다. 그러면서 “3대가 같이 모여서 어린아이, 청소년, 중장년 모두 보셔도 재밌게 보실 수 있다. 주말드라마를 많이 해봤지만 기대가 가장 크다. 여러 세대가 다 같이 볼 수 있는 드라마라고 확실하게 말할 수 있다”고 자신감을 보였다.

