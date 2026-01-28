투어스, '다시 만난 오늘'로 내달 컴백…겨울 감성 신곡

그룹 '투어스'가 새 디지털 싱글로 돌아온다.

28일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 투어스는 다음 달 9일 디지털 싱글 '다시 만난 오늘'을 발표한다.

'다시 만난 오늘'은 투어스의 일본 데뷔 싱글 타이틀곡 '나이스 투 시 유 어게인(Nice to see you againd)을 한국어 버전으로 재녹음한 곡이다.

우연히 재회해 우리가 되는 기적 같은 과정을 겨울 끝자락의 맑은 감성으로 표현했다.

앞서 투어스는 원곡 '나이스 투 씨 유 어게인'으로 빌보드 재팬 종합 송차트 핫100에서 정상에 올랐다. 해당 곡을 담은 음반으로는 오리콘에서 주간 차트 2관왕을 달성했다.

소속사는 "투어스는 현지 연말 특집 방송, 대형 페스티벌, 음악 시상식 등 다양한 무대에서 원곡의 퍼포먼스를 펼쳐 호응을 얻었다"며 "'다시 만난 오늘'은 팬들에게 깜짝 선물 같은 트랙이 될 예정"이라고 기대를 당부했다.

한편 투어스는 오는 31일~2월1일 대만 가오슝 뮤직 센터에서 단독 콘서트 '24/7 : 위드 :어스 인 가오슝'(24/7:WITH:US IN KAOHSIUNG)을 열고 팬들을 만난다.

