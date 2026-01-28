신봉선, 故 전유성 향한 그리움…“생신 축하드려요”

사진 = 신봉선 SNS 계정

개그우먼 신봉선이 고(故) 전유성을 향한 진한 그리움을 드러내며 많은 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

신봉선은 28일 자신의 SNS에 “시장님 생신 축하드려요”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 고인의 유골함과 함께 생전 사용했던 안경, 만년필, 추억을 담은 서적이 가지런히 놓여 있다. 신봉선은 이날 생일을 맞은 전유성을 기리기 위해 직접 납골당을 찾아 인사를 전했다.

전유성은 생전 후배들에게 아이디어를 전하며 코너 제작을 도왔고, 극단 ‘코미디 시장’을 운영하며 후배 양성에 힘썼다. 신봉선은 그의 제자 중 한 명으로, 고인의 비보가 전해졌을 당시에도 “잊지 않겠습니다. 시장님 편히 쉬세요. 너무 못난 제자라 후회스러운 일만 가득입니다. 저희를 위해 애써주신 마음 가슴에 새기겠습니다. 감히 사랑한다 말씀드립니다”라며 애도를 표한 바 있다.

한편, 전유성은 지난해 9월 25일 폐 기흉 악화로 세상을 떠났다. 향년 76세. 장례식은 코미디언협회장(희극인장)으로 치러졌으며, 수많은 개그계 후배들이 참석해 고인을 기렸다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

