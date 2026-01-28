박지윤·최동석 ‘상간 맞소송’ 결론 나왔다…법원 판단은?

사진= 제이디비엔터테인먼트, 스토리앤플러스 제공

아나운서 출신 방송인 박지윤과 최동석이 제기한 상간자 위자료 소송에 대해 법원의 판단이 내려졌다.

제주지방법원 가사소송2단독은 지난 27일, 최동석이 박지윤과 A씨를 상대로 낸 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 박지윤이 최동석의 지인 B씨를 상대로 제기한 동일 취지의 소송에 대해 판결을 선고했다. 다만 재판부는 해당 판결의 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

두 사람은 이혼 절차와는 별도로 상간 소송을 진행해왔다. 박지윤이 지난해 7월 먼저 소송을 제기하자, 최동석 역시 맞소송으로 대응했다. 법원은 두 사건을 병합해 심리했으며, 지난해 11월 변론을 종결했다.

소송 과정에서 양측은 제기된 상간 의혹을 강하게 부인해왔다. 최동석 측은 “결혼생활 중 위법한 행위는 없었다”며 관련 의혹에 대해 명예훼손에 대한 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다. 박지윤 측 역시 “혼인 기간 및 소송 중 이성과의 부정행위는 없었다”고 강조했다.

한편 박지윤과 최동석은 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 그러나 2023년 10월 파경 소식이 전해지며 결혼 생활에 마침표를 찍었다. 현재 자녀들에 대한 양육권과 친권은 박지윤이 갖고 있으며, 최동석은 면접교섭권을 통해 자녀들과 만나고 있는 것으로 알려졌다.





한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

