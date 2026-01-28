‘블밍네컷 포토박스+팬미팅’ 삼성생명, 31일 홈경기서 다채로운 이벤트 연다

사진=삼성생명 블루밍스 농구단 제공

여자프로농구(WKBL) 삼성생명은 오는 31일 열리는 우리은행과의 정규리그 홈경기에서 팬들과 함께하는 특별 행사를 진행한다.

이날 경기장에는 블밍네컷 포토박스가 설치돼 선수들을 배경으로 한 스티커 사진을 찍을 수 있다. 경기 종료 후에는 선수단과 함께하는 팬미팅 행사도 열린다. 팬미팅 관람은 31일 경기에 입장한 관객이라면 누구나 자유롭게 가능하다. 참가자는 2025∼2026시즌 멤버십 GOLD 구매자를 포함해 경기 중 이벤트를 통해 선정한다.

이번 행사는 신인선수 양혜은, 한지민의 공연, 블밍 명랑운동회, 팬 사인회, 선수 애장품 추첨 등 다채로운 프로그램으로 구성될 예정이다. 이뿐만이 아니다. 경기 중 다양한 이벤트를 통해 모나용평 숙박권, 에버랜드 이용권, 샤브올데이 식사권, 온잠베개, 버팔로 텐트, 매일유업 셀틱스 프로핏, 해태제과 과자, 뜸들이다 제품 등 풍성한 경품이 제공된다.

한편 삼성생명의 홈경기 예매는 WKBL 홈페이지 또는 WKBL 앱을 통해 가능하며, 현장 구매 대비 30% 할인된 가격으로 예매할 수 있다.

