베스트슬립, 평창 ‘휘닉스 파크’에 매트리스 공급 완료

사진=베스트슬립

대한민국 국가대표 공식 침대 매트리스 베스트슬립(대표 서진원)이 강원도 평창에 위치한 ‘휘닉스 파크’에 시그니처 라인 Z시리즈 매트리스를 공급했다고 28일 밝혔다.

업체에 따르면 1989년부터 고품질의 매트리스를 전문적으로 제조해 온 베스트슬립은 국내외 100여 개 이상의 호텔과 프리미엄 숙소에 제품을 공급하며 호텔 업계에서의 신뢰를 이어가고 있다. 이번 공급을 계기로 베스트슬립은 프리미엄 숙소 시장에서의 입지를 한층 강화했다.

베스트슬립 제품이 도입된 '휘닉스 파크'는 해발 700m 고지대에 위치한 프리미엄 숙소로 평창의 수려한 자연경관과 쾌적한 객실 환경을 갖춘 사계절 휴양지다. 가족 단위 여행객은 물론 레저·휴양 목적의 방문객까지 폭넓은 층의 선택을 받고 있으며 특히 동계 시즌에는 스키장 운영으로 스키어, 스노보더 고객이 증가하는 등 꾸준한 재방문율을 기록하고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

최근 숙박 시설 선택 기준에서 수면 환경이 핵심 요소로 자리 잡고 있는 만큼 이번 매트리스 공급은 휘닉스 호텔앤드리조트의 숙박 만족도를 높이는 데 의미 있는 역할을 할 것으로 전망된다.

베스트슬립 서진원 대표는 "사계절 휴양지로 사랑받는 휘닉스 호텔앤드리조트에 자사 매트리스를 공급하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "평창의 청정 자연 속에서 고객들이 보다 편안하고 깊이 있는 휴식을 경험할 수 있기를 바란다"고 전했다.

한편 베스트슬립은 5성급 호텔인 ‘서머셋’, ‘하이원 그랜드호텔’, ‘제주신화월드 신화관’을 비롯해 인터컨티넨탈 호텔 그룹의 ‘보코서울강남’, 메리어트 계열 ‘라이즈 오토그래프 컬렉션’, 라마다(RAMADA), 오션스위츠 제주호텔 등 유수의 호텔에도 프리미엄 매트리스를 공급한 바 있다.

또한 대한체육회 '침대 및 매트리스 부문' 공식 파트너(1등급)로 진천·평창·태릉 국가대표 선수촌에 최고 사양의 침대와 매트리스를 제공하고 있다. 지난 6월에는 대한축구협회(KFA)와 침대 매트리스 및 수면 솔루션 제공에 대한 공식 협찬 계약을 체결하고 국내 최대 규모의 축구 전용 시설인 '코리아 풋볼 파크' 숙소 전체에 매트리스와 침대, 침구류를 공급하며 대한민국 축구국가대표팀의 수면 환경 개선에 앞장서고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]