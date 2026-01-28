갑작스런 비보…어쿠스틱 콜라보 모수진, 27세 나이로 세상 떠나

혼성 밴드 ‘어쿠스틱 콜라보’의 보컬리스트 모수진. 사진 = 패닉버튼

혼성 밴드 ‘어쿠스틱 콜라보’의 보컬리스트 모수진이 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 27세.

28일 소속사 패닉버튼 측은 공식 입장을 통해 “어쿠스틱 콜라보의 보컬 모수진 님이 지난 25일 우리 곁을 떠났다”며 “갑작스러운 비보에 유가족분들은 깊은 슬픔에 빠져 있다”고 밝혔다.

소속사 측은 “유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 했다”고 전하며, 고인의 마지막 길에 대한 예우를 위해 근거 없는 추측이나 루머 유포를 삼가 줄 것을 정중히 요청했다.

장례 절차는 유가족의 뜻에 따라 가족과 친지, 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행됐다. 발인은 28일 오전 10시 30분, 남양주 에덴추모공원에서 엄수됐다.

1999년생인 모수진은 아이돌 연습생으로 가요계에서 실력을 쌓은 뒤, 2020년 어쿠스틱 콜라보 3기 보컬로 합류하며 본격적으로 이름을 알렸다. 정규 3집 ‘얘랑 있을 때 좋다’를 통해 특유의 감성적인 목소리로 팬들의 사랑을 받았다.

그러나 2022년 소속사와 분쟁을 겪으며 긴 법정싸움에 돌입했다. 2024년 서울 중앙지방법원 제24민사부는 원고 일부 승소판결에 이어 2025년 11월 27일 2심에서 완전 승소를 하였다.

모수진은 지난해 새 소속사 ‘패닉버튼’과 전속 계약을 체결하고 활동 재개를 준비했다.특히 지난해 6월에는 본명 ‘모수진’으로 싱글 ‘Your Universe’를 발표하며 솔로 아티스트로서의 가능성을 증명하기도 했으나, 갑작스러운 비보로 많은 이들에게 충격과 슬픔을 안겼다.

