최진혁♥오연서 로코 통했다…‘아기가 생겼어요’ 116개국 흥행

배우 최진혁과 오연서의 로맨스 코미디 ‘아기가 생겼어요’(채널A)가 해외에서 흥행 상승세를 보이고 있다.

28일 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에 따르면 아기가 생겼어요는 방영 첫 주 시청자수 기준 미주, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 지역에서 주간 순위 1위를 기록했다. 또 중동, 인도 지역에서도 톱5에 진입하며 글로벌 흥행력을 입증했다. 이와 함께 미국, 브라질, 프랑스, 아랍 에미리트, 태국, 필리핀 등을 포함한 116개 국가에서 시청자수 기준 1위를 차지했다.

뿐만 아니라 일본 온라인 스트리밍 서비스 유넥스트에 따르면 아기가 생겼어요는 이날 기준 2주 연속 한류 드라마 랭킹 1위에 등극하며 입소문 흥행 열기를 이어가고 있다.

아기가 생겼어요는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다.

지난 17일 첫 방송 이후 두준(최진혁 분)과 희원(오연서 분)의 하룻밤 일탈에서 사랑으로 번져가는 역주행 로맨스와 우연이 만든 운명 같은 인연, 지루할 틈 없이 펼쳐지는 쾌속 전개가 시청자의 과몰입을 유발했다. 여기에 시청자의 도파민을 자극하는 최진혁과 오연서의 설렘 케미, 개성 넘치는 캐릭터의 맛깔난 연기력이 K-로코의 매력을 극대화했다.

국내외를 막론한 호평과 화제성에 믿고 보는 K-로코로 자리매김한 아기가 생겼어요의 앞으로의 행보에도 관심이 집중된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

