타이어뱅크, 이웃사랑 실천릴레이 새해 첫 주인공 탄생

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)의 매월 선정하는 이웃사랑 실천릴레이의 2026년 첫 주인공이 선정됐다. 61번째 이웃사랑 실천릴레이 주인공은 거창여성리더봉사단 한은영 회장이다.

타이어뱅크는 27일 오후 2시에 경남 거창군 거창읍에 위치한 타이어뱅크 거창점에서 감사장과 타이어 교환권을 전달했다.

한 회장은 거창여성리더봉사단 회장으 활동과 거창 농협 고향생각주부모임 등에서 활동하며 지역 사회 발전과 주민 복지 향상에 기여해왔다. 취약계층 삶의 질 개선을 위한 생활밀착형 봉사활동과 농번기 농촌인력 지원, 노인복지 향상을 위한 노인요양시설과 경로당 봉사 등에 헌신적인 자세로 임했다. 이런 활동에 적극적인 자세로 우리 사회 어두운 곳을 밝히는 데 크게 기여 중이다.

또 지역 축제 및 행사 지원, 환경 보호 활동, 방역 활동 지원을 포함한 보건 분야 봉사활동 등 참여형 봉사활동 실천 중이다. 더불어 봉사 프로그램을 기획하고 운영하는 등 33년간 성실한 자세로 이웃사랑을 실천해 이웃사랑 실천릴레이 61호 주인공에 선정 됐다. 한은영 회장은 “회원들과 한마음 한뜻으로 열심히 했기에 받은 상이라고 생각한다”며 “앞으로 더 열심히 하라는 격려의 뜻으로 받아들이고 이웃사랑 실천릴레이 61호 주인공으로서 적극적으로 이웃사랑을 실천할 것”이라고 밝혔다.

‘이웃사랑 실천릴레이’는 타이어뱅크가 창립 30주년이던 지난 2021년부터 진행하고 있는 사회공헌활동이다. 전국 자치단체 및 관계 기관의 추천을 받아 이웃사랑을 실천하는 단체나 개인에게 매월 감사장과 함께 타이어를 전달해 우리 사회를 위해 힘쓴 숨은 공로자를 응원하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]