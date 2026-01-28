SSG 새 외인 투수 베니지아노, 첫 불펜 피칭 “힘이 있더라”

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스의 신규 외국인 투수 앤서니 베니지아노가 27일(현지 시간) 미국 플로리다 베로비치 캠프에서 시즌 첫 불펜 피칭을 실시했다.

베니지아노는 196㎝, 95㎏의 압도적인 신체 조건을 갖추고 있다. 평균 150㎞, 최고 155㎞의 빠른 구속을 보유한 좌완 파이어볼러 유형의 투수다. 여기에 슬라이더·체인지업·커브 등 다양한 변화구를 완성도 높게 구사, 타자의 타이밍을 뺏는 디셉션과 제구가 우수하다고 평가받고 있다.

사진=SSG랜더스 제공

이날 베니지아노는 직구, 슬라이더, 체인지업 등 총 19구를 던졌다. 첫 일정인 만큼 투구 밸런스와 변화구 감각 점검에 초점을 맞춰 공을 던졌다.

첫 불펜 피칭을 마친 베니지아노는 “전체적으로 투구 내용이 만족스럽다. 60~70%의 힘으로 피칭했고, 스트라이크를 많이 던져서 기분이 좋다. 함께 호흡을 맞춘 이지영 포수와도 합이 잘 맞았다. 준비를 잘해서, 정규시즌 동안 긴 이닝을 소화할 수 있도록 하겠다”고 계획을 전했다.

사진=SSG랜더스 제공

베니지아노와 처음 호흡을 맞춘 이지영은 “첫 불펜 피칭이라 가볍게 던진 것 같았는데 힘이 있었다. 릴리스포인트가 높고 슬라이더, 스위퍼, 체인지업 등 다양한 구종을 잘 구사하는 것 같다. 특히 좌타자들에게 큰 강점이 있을 것 같다”고 캐칭 소감을 밝혔다.

베니지아노의 첫 불펜 피칭을 지켜본 경헌호 투수 코치는 “베니지아노가 따뜻한 곳에서 몸을 잘 만들어왔고, 첫 피칭임에도 구위가 좋았다. 상당히 긍정적이다. 오늘 꾸준히 140㎞ 중반대 공을 던진 만큼, 앞으로 몸 상태가 100%가 되면 더 위력적인 공을 구사할 것”이라고 평가했다.

사진=SSG랜더스 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]