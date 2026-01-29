바다로요트, 2026 경기국제보트쇼서 ‘라이노 490 HDPE 보트’ 신제품 공개

사진=바다로요트

해양레저 전문기업 바다로요트(대표 정우석)가 해양레저 종합 전시회인 2026 경기국제보트쇼에 참가해 신제품 ‘라이노(Rhino) 490 HDPE 보트’를 공개한다고 29일 밝혔다.

바다로요트는 전문성과 정직함을 바탕으로 복잡한 유통 단계에서 발생하는 불필요한 비용을 줄이고 국내 레저 문화를 확산시켜 나가고 있다. CAPELLI 보트, SEANOVO 선외기, HAIBO 및 ePropulsion 전기모터, BORIKA, BOTE의 국내 공식 수입원으로서 FRP, 알루미늄, PE 보트를 비롯해 선외기 엔진, 가이드 모터, 마린용 냉·난방기 등 해양레저 전반에 걸친 토탈 서비스를 제공하고 있다고 업체 측은 전했다.

이번 전시회에서 바다로요트는 신제품 라이노 490 HDPE 보트를 공식 출품하고 보트쇼 기간 동안 한정 특가 이벤트도 함께 진행할 예정이다.

라이노 490 HDPE 보트는 보트&요트 부문 복합소재 보트로, 길이 490cm, 너비 195cm, 높이 95cm의 제원을 갖춘 2025년식 모델이다. 선체에는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 소재를 적용해 가볍고 튼튼한 구조를 구현했으며, 충격과 부식에 강해 바닷물과 자외선 환경에서도 안정적인 사용이 가능하다. 별도의 도장이나 방청 처리가 필요 없어 유지·관리가 용이한 점도 특징이다.

또한 HDPE 특유의 충격 흡수력과 견고한 구조 설계를 바탕으로 파도 위에서도 흔들림이 적고, 안정적인 항해 성능을 제공한다. 내부는 이음새를 최소화한 구조로 설계돼 충격에 강하며, 내장된 부력 구조를 통해 물이 차올라도 가라앉지 않는 불침선 구조를 구현했다. 해당 구조는 침몰 테스트를 통해 안전성을 입증한 바 있다.

라이노 490은 안정적인 선형과 넉넉한 내부 공간을 바탕으로 누구나 쉽게 운용할 수 있도록 설계됐으며, 직관적인 조종계와 활용도 높은 적재 공간을 통해 낚시, 레저, 작업 등 다양한 용도에 맞춰 자유로운 커스터마이징이 가능하다.

한편, 2026 경기국제보트쇼는 올해로 19회를 맞이했으며 2월 15일까지 사전 등록 시 무료 관람이 가능하다. 자세한 사항은 경기국제보트쇼 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]