트롯 사내들이 온다…남진 “연예계 떠나는 경우 많이 봐” 무슨 일? (‘무명전설’)

초대형 트롯 오디션 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)이 첫 방송을 한 달여 앞두고 전설들의 솔직한 대책 회의를 공개하며 본격적인 승부수를 던졌다.

‘무명전설’은 28일 남진·조항조·주현미 세 전설이 한자리에 모여 프로그램을 둘러싼 가감 없는 발언을 쏟아낸 대책 회의 티저를 공개했다. 데뷔 61년 차 남진, 48년 차 조항조, 45년 차 주현미는 각자의 기준과 소신을 거침없이 드러내며 치열한 설전을 벌였다.

조항조는 “큰 무대에 한 번도 서보지 못한 무명들이 나온다”라며 도전자들에 대해 운을 뗐다. 이에 주현미는 “옛날에 제가 약사로 일하던 시절처럼”이라고 받아치며, 노래와는 전혀 다른 삶을 살다 무대에 선 이들의 존재도 짚었다. 조항조 역시 “저도 무명 생활을 오래 했다. 무명의 서러움을 누구보다 잘 안다”라며 공감했다. 남진은 “정말 잘하는 친구들이 많은데 히트곡이 없어 2, 3년 하다가 연예계를 떠난 경우를 많이 봤다”라며 “그런 분들이 ‘무명전설’에 많이 나왔으면 좋겠다”라고 덧붙여 무대에서 기회를 얻지 못했던 숨은 실력자들의 재발견을 예고했다.

대책 회의에서는 심사 기준에 대한 논의도 이어졌다. 조항조는 “자기가 가지고 있는 색깔, 음색이 가장 중요하다”라고 강조했고, 주현미는 “그러기 위해서는 기본기가 탄탄해야 한다”라며 기초 실력의 중요성을 짚었다. 이에 남진은 “테크닉 위주로 가면 금방 싫증이 난다”라며 “창법이 색다른 친구들이 나오면 좋겠다”라고 덧붙여, 전설들 각자의 관점이 뚜렷하게 드러나는 심사 기준을 공개했다.

‘무명’을 바라보는 각자의 경험과 기준이 분명했던 만큼 프로그램을 향한 전설들의 자신감도 거침없었다. 조항조가 “시청률은 어느 정도 나올 것 같냐”라고 묻자, 남진은 “10%는 넘지 않을까 싶다”라고 답했고, 조항조는 곧바로 “그럼 예상은 18% 정도로 하자”라며 웃음 속에서도 강한 기대를 드러냈다.

앞서 지난 21일 공개된 대기실 티저에서는 의외의 유명 도전자 존재를 암시하는 발언과 파격적인 우승 특전 언급으로 화제를 모은 바 있다. 여기에 이번 티저를 통해 전설들의 심사 기준과 프로그램을 향한 각오까지 더해지며 ‘무명전설’은 2026년 트롯 오디션 시장의 흐름을 이끌 첫 신호탄으로 주목받고 있다.

오는 2월 25일 첫 방송을 확정한 ‘무명전설’은 2026년을 여는 대형 트롯 오디션으로, 나이와 국적, 경계를 가리지 않은 남성 도전자들이 계급 없는 정면 승부를 펼치며 트롯의 새로운 서열에 도전하는 서바이벌이다. 장민호와 김대호가 MC로 호흡을 맞추는 가운데, 남진·조항조·주현미·신유·강문경·손태진 등 트로트계를 대표하는 전설들이 심사위원으로 참여해 전설로 발을 내딛을 무명 도전자들의 진가를 가려낼 예정이다.

한편 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’은 오는 2월 25일 수요일 밤 9시 40분 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

