'트로트 귀공자' 성민, 꽃미남 비주얼에 강렬 퍼포먼스 ‘갓생’ 맞네

트로트 명가 토탈셋의 성민이 한층 강렬해진 에너지로 돌아온다.

성민은 28일 정오 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 'UNLIMIT'의 첫 번째 티저 영상을 오픈했다. 영상 속 성민은 신곡 '갓생'의 중독적인 사운드에 맞춘 열정적인 퍼포먼스로 보는 이들의 마음을 단번에 사로잡았다.

특히 앞서 공개된 콘셉트 포토에서 화이트 슈트와 메탈 장식으로 '귀공자 비주얼'을 뽐냈던 성민은 이번 티저 영상에서는 강렬한 눈빛과 압도적인 무대 장악력을 드러내며 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

성민의 신보 'UNLIMIT'에는 '갓생'과 '별빛 아래' 두 곡이 수록된다. '갓생'은 성민이 직접 작사, 작곡에 참여해 진정성을 더한 곡으로, 현실의 어려움 속에서도 오뚝이처럼 일어나는 그만의 열정과 긍정적인 면모를 고스란히 담아냈다. 성민은 이번 신보를 통해 음악적 스펙트럼을 증명하며 트로트 시장 내 자신의 입지를 더욱 견고히 다질 계획이다.

한편 성민의 새 디지털 싱글 'UNLIMIT'는 2월 2일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

