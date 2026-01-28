인어미닛 준태, 신곡 콘셉트 포토 공개 ‘사랑하기 싫어’

보이그룹 인어미닛 멤버 준태가 스페셜 싱글을 발매한다.

28일 오후 소속사 엠오엠엔터테인먼트는 "인어미닛 준태가 29일 정오 스페셜 싱글 '사랑하기 싫어'를 발매한다. 준태만의 짙은 감성과 보이스로 풀어낸 애절한 서사가 담긴 이번 신곡에 많은 음악팬들의 관심을 부탁드린다"고 전했다.

이날 정오 공식 SNS 채널을 통해 '사랑하기 싫어'의 콘셉트 포토도 공개됐다. 공개된 이미지 속 준태는 어두운 방안에 홀로 앉아 창밖을 응시하며 깊은 고독감을 자아냈다.

특히 실루엣만으로도 느껴지는 쓸쓸한 분위기와 촉촉하게 젖은 눈망울, 그리고 무언가를 그리워하는 듯한 공허한 표정은 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡으며 신곡에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

한편 인어미닛 준태의 스페셜 싱글 '사랑하기 싫어'는 오는 29일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

