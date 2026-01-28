박성웅, ‘임성근 위증 혐의’ 재판 증인 출석…3월 25일 신문

배우 박성웅이 임성근 전 해병대 1사단장의 위증 혐의 재판에 증인으로 나선다.
이명현 순직해병 특별검사팀은 28일 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사) 심리로 열린 임 전 사단장의 국회증언감정법상 위증 혐의 사건 공판준비기일에서 배우 박성웅을 증인으로 신청했고, 재판부는 이를 받아들였다.
박성웅은 지난해 9월 특검 조사에서 “2022년 서울 강남의 한 장소에서 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 임 전 사단장 등과 함께 식사했다”는 취지로 진술한 바 있다. 이는 임 전 사단장과 이 전 대표가 줄곧 “서로 일면식도 없다”고 주장해온 입장과 배치되는 내용이다.
이종호 전 대표는 김건희 여사의 핵심 측근으로 거론돼 온 인물로, 채 해병 순직 사건 책임론이 불거진 이후 임 전 사단장이 ‘구명 로비’를 위해 접촉했다는 의혹의 중심에 서 있다. 박성웅의 진술은 두 사람이 사건 이전부터 친분을 이어왔다는 정황을 뒷받침하는 핵심 증거로 주목받아왔다.
앞서 임 전 사단장은 지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에서 “이종호 씨를 만난 적이 없다. 만나지도 않았는데 어떻게 그 배우와 함께 만날 수 있느냐”고 증언했다. 특검은 이 발언이 허위라고 보고 같은 해 11월 임 전 사단장을 위증 혐의로 재판에 넘겼다.
임 전 사단장은 이와 함께 휴대전화 비밀번호와 관련한 허위 진술 혐의도 받고 있다. 2024년 7월 국회 청문회에서 비밀번호를 “기억하지 못한다”고 답했지만, 이후 구속 전 피의자 심문을 앞두고 특검에 비밀번호를 제공한 사실이 드러나 논란이 됐다.
재판부는 공판준비기일을 마무리하고 오는 3월 11일부터 증인신문 절차에 들어간다. 박성웅에 대한 증인신문은 3월 25일 오전 10시에 진행될 예정이다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]