박성웅, ‘임성근 위증 혐의’ 재판 증인 출석…3월 25일 신문

배우 박성웅. 사진 = 뉴시스

배우 박성웅이 임성근 전 해병대 1사단장의 위증 혐의 재판에 증인으로 나선다.

이명현 순직해병 특별검사팀은 28일 서울중앙지법 형사합의22부(조형우 부장판사) 심리로 열린 임 전 사단장의 국회증언감정법상 위증 혐의 사건 공판준비기일에서 배우 박성웅을 증인으로 신청했고, 재판부는 이를 받아들였다.

박성웅은 지난해 9월 특검 조사에서 “2022년 서울 강남의 한 장소에서 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 임 전 사단장 등과 함께 식사했다”는 취지로 진술한 바 있다. 이는 임 전 사단장과 이 전 대표가 줄곧 “서로 일면식도 없다”고 주장해온 입장과 배치되는 내용이다.

이종호 전 대표는 김건희 여사의 핵심 측근으로 거론돼 온 인물로, 채 해병 순직 사건 책임론이 불거진 이후 임 전 사단장이 ‘구명 로비’를 위해 접촉했다는 의혹의 중심에 서 있다. 박성웅의 진술은 두 사람이 사건 이전부터 친분을 이어왔다는 정황을 뒷받침하는 핵심 증거로 주목받아왔다.

앞서 임 전 사단장은 지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에서 “이종호 씨를 만난 적이 없다. 만나지도 않았는데 어떻게 그 배우와 함께 만날 수 있느냐”고 증언했다. 특검은 이 발언이 허위라고 보고 같은 해 11월 임 전 사단장을 위증 혐의로 재판에 넘겼다.

임 전 사단장은 이와 함께 휴대전화 비밀번호와 관련한 허위 진술 혐의도 받고 있다. 2024년 7월 국회 청문회에서 비밀번호를 “기억하지 못한다”고 답했지만, 이후 구속 전 피의자 심문을 앞두고 특검에 비밀번호를 제공한 사실이 드러나 논란이 됐다.

재판부는 공판준비기일을 마무리하고 오는 3월 11일부터 증인신문 절차에 들어간다. 박성웅에 대한 증인신문은 3월 25일 오전 10시에 진행될 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]