CJ ENM 또 해냈다…부고니아, 영국 아카데미 시상식(BAFTA) 5개 부문 노미네이션

<지구를 지켜라!>의 영어 리메이크인 <부고니아>가 79회 영국 아카데미 시상식(BAFTA) 5개 부문에 노미네이션되어 화제를 모은다.

<부고니아>는 외계인의 지구 침공설을 믿는 두 청년이, 대기업 CEO ’미셸’이 지구를 파괴하려는 외계인이라고 생각하고 그를 납치하면서 벌어지는 이야기를 그리는 영화다.

98회 미국 아카데미 시상식 4개 부문(작품상, 여우주연상, 음악상, 각색상)에 노미네이션되며 화제를 모은 <부고니아>가 79회 영국 아카데미 시상식에서도 5개 부문에 후보로 이름을 올렸다. 감독상(요르고스 란티모스), 여우주연상(엠마 스톤), 남우주연상(제시 플레먼스), 음악상(저스킨 펜드릭스), 각색상(윌 트레이시)에 노미네이션된 <부고니아>는 이로써 미국 아카데미에 이어 영국 아카데미까지 사로잡으며, 2025년 영화계를 뜨겁게 달군 가장 강렬한 화제작임을 다시 한번 입증했다. 요르고스 란티모스 감독이 연출했던 <가여운 것들>, <더 페이버릿: 여왕의 여자 >가 이전 영국 아카데미에서 큰 성과를 거둔 바 있어, 이번 시상식에서 과연 그가 감독상의 영예까지 거머쥘 수 있을지 기대가 모인다.

엠마 스톤은 <라라랜드>, <가여운 것들>에 이어 영국 아카데미 여우주연상 3관왕 도전에 나서며, 제시 플레먼스는 <부고니아>를 통해 처음으로 영국 아카데미 남우주연상 후보에 이름을 올려 더욱 화제를 모은다. 몰입도를 극대화시키는 음악으로 호평받은 저스킨 펜드릭스는 음악상, 원작 <지구를 지켜라!>를 새롭게 재탄생 시킨 윌 트레이시는 각색상 후보에 올랐다. 미국 아카데미와 영국 아카데미 모두 다수 부문에 후보로 지명된 <부고니아> 가 어떤 성과를 이뤄낼지, 전 세계 영화인들의 이목이 집중된다.

<부고니아>는 2003년 가장 빛나는 한국영화 중 한 편이었던 <지구를 지켜라!>의 투자 배급사인 CJ ENM이 기획, 제작에 참여한 작품으로, <패스트 라이브즈>에 이어 세계 관객을 만나는 한국영화 산업의 새로운 여정을 개척하는 영화기도 하다. CJ ENM은 <부고니아>의 영어 리메이크 시나리오부터 감독, 배우, 제작사 패키징 등 기획개발을 주도하였으며, 국내 배급을 담당한다.

영국 아카데미 시상식 5개 부문에 노미네이션된 <부고니아>는 2026년 시상식 시즌에도 계속해서 화제를 이어가며 주목받고 있다.

