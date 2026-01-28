불가리, 파리 오트 쿠튀르에서 불가리 아이콘즈 미노디에르 컬렉션 선봬

사진=불가리

로만 하이 주얼러 불가리(BVLGARI)는 불가리 아이콘즈 미노디에르(BVLGARI ICONS MINAUDIÈRE) 컬렉션과 이를 기념하는 캠페인 런칭을 축하하는 이벤트를 프랑스 국립 도서관(Bibliothèque Nationale de France)에서 개최했다고 28일 밝혔다.

브랜드에 따르면 지식과 기억, 문화유산을 상징하는 이 공간은 컬렉션이 전하는 메시지를 한층 더 깊이 있게 담아내며 행사의 의미를 더했다.

에단 제임스 그린(Ethan James Green)의 촬영과 페르디난도 베르데리(Ferdinando Verderi)의 크리에이티브 디렉션으로 완성된 이번 캠페인에는 다섯 명의 여성 – 배우 김지원(Kim Ji Won), 모델 린다 에반젤리스타(Linda Evangelista), 배우 겸 모델 이사벨라 로셀리니(Isabella Rossellini), 치마만다 은고지 아다치에(Chimamanda Ngozi Adichie), 건축가 수마이야 발리(Sumayya Vally) – 가 함께했다. 이들은 각각 힘, 변화, 지혜, 매혹, 정체성을 상징하는 아이콘으로서 미노디에르에 담긴 깊은 서사와 감정을 오롯이 보여준다.

이번 행사가 열린 프랑스 국립 도서관은 단순한 감상의 공간을 넘어 발견과 사유, 나아가 보존으로 이어지는 불가리 아이콘즈 미노디에르 컬렉션의 메시지를 가장 이상적으로 구현해냈다. 행사는 컬렉션 프리뷰 이후 도서관의 장엄한 공간을 배경으로 마련된 프라이빗 디너로 이어졌으며, 이를 통해 불가리 아이콘즈 미노디에르 컬렉션이 전하는 주얼리와 액세서리, 과거와 현재를 잇는 문화적 대화 ‘Carrying Culture’를 조명했다.

사진=불가리

불가리 가죽 & 액세서리 크리에이티브 디렉터 마리 카트란주(Mary Katrantzou)의 실험적인 크리에이티브 비전에서 출발한 불가리 아이콘즈 미노디에르 컬렉션은 액세서리로서의 기능을 넘어 주얼리처럼 귀중한 오브제를 만들고자 하는 발상에서 탄생했다. 하이 주얼리의 기하학적 구조와 스케일에서 영감을 받은 이 컬렉션은 단순히 물건을 담는 것이 아닌 의미를 담는 오브제로 제작됐다.

각 실루엣에 맞춰 아이콘을 상징하는 다섯 권의 마이크로 북도 특별히 제작됐다. 이 마이크로 북은 각 미노디에르에 정확히 맞춰 제작된 ‘지성의 오브제’로 새로운 세대에게 전할 문화적 기억을 담는다.

한편, 이날 행사에는 인터내셔널 프레스와 셀러브리티를 포함한 총 140명의 게스트가 참석해 자리를 빛냈으며 비저너리 아티스트 토마스 러셀(Thomas Russell)의 퍼포먼스와 가수 사라 마네세(Sarah Manesse)의 라이브 무대는 공간을 몰입감 있는 경험의 장으로 전환시키며 컬렉션의 핵심인 예술과 문화, 창조성 간의 대화를 한층 깊이 있게 확장했다.

불가리 아이콘즈 미노디에르 컬렉션은 전 세계 6개국, 12개 매장에서만 전개되는 한정판 제품으로 국내에서는 불가리 롯데백화점 에비뉴엘 월드타워 부티크에서 단독으로 만나볼 수 있으며, 관련 내용은 불가리 카카오 채널 및 공식 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]