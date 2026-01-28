‘론칭 100일’ 아키텍트, 신규 던전 공개…대규모 이벤트 개시

드림에이지는 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’(아쿠아트리 개발)의 출시 100일을 맞아 신규 던전을 추가하고 다양한 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이날 공개된 신규 던전 ‘시간의 결계’는 하루 일정 시간 동안만 이용할 수 있는 시간제 던전으로, 각각 강화석 던전과 골드 던전으로 나뉜다. 강화석 던전에서는 강화석과 거인의 강화석, 저주받은 강화석을 비롯해 강화석 행운 상자와 시간 충전석을 획득할 수 있다. 골드 던전에서는 골드와 잡화점에 판매 시 골드를 획득할 수 있는 사금 아이템을 제공한다. 난이도에 따라 보상도 다르다.

이와 함께 ‘시간의 결계 100일 이벤트’ 던전이 열린다. 2월19일까지 하루 일정 시간 동안 이용할 수 있는 기간제 던전으로, 보다 많은 경험치와 함께 이스타리움, 별가루 등의 재료를 획득할 수 있다.

같은 기간 출시 100일을 기념한 다양한 이벤트도 진행된다. 시간의 결계 100일 이벤트 던전에서 사냥 시 100일 토큰을 일일 최대 100개까지 획득할 수 있으며, 이를 100일 기념 코스튬: 동행자의 의장, 100일 기념 장신구 상자(4성 포함), 소환 쿠폰 선택 상자 10개 등 아이템으로 교환할 수 있다.

또 시간의 결계 100일 이벤트 던전을 포함해 버려진 땅에서의 몬스터 처치, 균열 클리어 등 4단계로 구성된 미션을 수행하면 100일 기념 무기 상자(4성 포함), 찬란한 은빛 코인 l·ll·lll, 아니마의 정수 등 아이템을 지급한다. 14일간 게임에 접속할 때마다 3~4성 성좌의 가호 카드팩(7일차), 100일 기념 방어구 상자(4성 포함·14일차) 등을 제공하는 출석 이벤트도 마련됐다. 서비스 100일째인 1월30일부터 2월1일까지는 온타임 이벤트도 진행된다.

이 밖에도 고동치는 구릉지와 별이 떨어진 고원의 사냥터가 확장된다. 기존보다 더 강력한 몬스터가 등장하며, 78레벨에서 93레벨 이용자에게는 일일/주간 의뢰 대행사 퀘스트가 추가된다. 이를 통해 더 높은 모험가 연맹 우호도와 경험치 및 보상을 획득할 수 있다. 사냥터 확장에 맞춰 도전관문, 환영금고, 탐험일지, 보물상자 콘텐츠도 함께 추가된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

