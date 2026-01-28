‘윤민수 아들’ 윤후, 연애 예능 나온다…‘내 새끼의 연애2’ 출연

사진 = tvN STORY & E채널 ‘내 새끼의 연애2’

가수 윤민수의 아들 윤후가 예능 ‘내 새끼의 연애2’를 통해 시청자들과 만난다.

부모 시선 200% 과몰입 ‘연프(연애프록드램)’로 화제를 모았던 tvN STORY·E채널 공동 제작 예능 ‘내 새끼의 연애’가 시즌2로 돌아온다. 오는 2월 25일 첫 방송을 확정한 ‘내 새끼의 연애2’는 1차 티저 영상과 함께 첫 번째 출연자로 윤후를 공개해 뜨거운 관심을 받고 있다.

시즌1은 부모가 직접 자녀의 연애를 지켜보는 신선한 구성으로 큰 화제를 모았으며, 육아 예능에서 자녀를 보던 시청자들에게 색다른 감동과 재미를 선사했다. 특히 부모의 솔직한 리액션과 청춘들의 풋풋한 로맨스가 어우러지며 ‘세대 공감 연프’라는 새로운 장르를 열었다.

시즌2에서는 더욱 솔직하고 과감해진 연애, 그리고 사랑 앞에서 처음 보는 자녀의 얼굴에 놀라는 부모의 반응을 집중 조명한다. 그 시작을 연 국민 조카 윤후는 10년 전 ‘아빠 어디가’에서 사랑받던 아역에서, 이제는 연애를 이야기하는 20대 청년으로 성장한 근황을 전해 눈길을 끈다.

공개된 티저 영상에서 윤후는 “연애 경험은 고등학생 때 한 번, 대학교 때 한 번”이라며 담담하게 과거를 회상하고, “마음에 들면 하늘의 별도 따줘 봤다”고 밝히며 성숙해진 매력을 드러낸다. 헬스를 일주일에 여섯 번 하는 루틴과 어깨를 매력 포인트로 꼽는 자신감 넘치는 모습도 공개됐다.

MC는 시즌1에 이어 김성주가 맡으며, 배우 이종혁이 새롭게 합류해 더욱 풍성한 진행을 예고했다. 제작진은 “부모도 처음 마주하는 자식의 표정과 선택, 그 앞에서 숨길 수 없는 반응이 더욱 솔직하게 담긴다”며 “청춘들의 사랑과 부모들의 몰입 리액션에 주목해달라”고 전했다.

한편, tvN STORY & E채널 ‘내 새끼의 연애2’는 오는 2월 25일 수요일 오후 8시에 첫 방송된다.

