크래프톤, ‘프로젝트 제타’ 테스터 모집…‘유저 참여형’ 개발

프로젝트 제타 이미지. 크래프톤 제공

크래프톤이 신작 ‘프로젝트 제타(Project ZETA)’ 테스트를 통해 유저와 함께 게임을 완성해 나가는 개발 과정을 본격 시작한다.

크래프톤은 너바나나 스튜디오가 개발중인 프로젝트 제타의 커뮤니티 테스트를 실시하고 참여자를 모집한다고 28일 밝혔다.

프로젝트 제타는 액션 MOBA 장르 신작으로, 3명의 이용자가 한 팀을 이뤄 총 5개 팀(15명)이 하나의 전장에서 프리즘이라는 오브젝트를 목표로 경쟁하는 게임이다. 핵심 재미 요소는 조준 실력보다 순간 판단, 팀워크 중심의 게임 설계, 20분 내외의 속도감 있는 플레이 타임, 라인전 없이 교전 빈도와 치열함을 높이는 프리즘 플레이 등이다. 이 게임은 PC와 콘솔의 크로스 플레이를 지원할 예정이다.

다음 달 4일부터 진행되는 커뮤니티 테스트는 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 치러지며, 프로젝트 제타 공식 사전 신청 페이지를 통해 신청받는다. MOBA 장르와 전략 액션 게임을 즐기는 게이머라면 누구나 신청할 수 있다.

이번 테스트의 특징은 오픈 디벨롭먼트(Open Development) 방식의 도입이다. 크래프톤과 너바나나는 비밀 유지 서약 없이 게이머들이 자유롭게 게임을 테스트하고 게임 플레이 영상을 공유하거나 방송할 수 있게 했다. 개발진은 테스트 결과를 커뮤니티에 투명하게 공개하고 피드백을 반영하며 게이머들과 함께 게임을 완성해 나갈 계획이다.

너바나나 김남석 대표는 “이번 커뮤니티 테스트는 게이머와 함께 게임을 완성해 나간다는 너바나나의 개발 철학이 반영된 결정”이라며 “게이머들의 목소리를 가까이에서 듣고, 이를 바탕으로 액션 MOBA의 새로운 표준을 함께 만들어가겠다. 많은 참여와 도움을 부탁드린다”고 밝혔다.

한편 프로젝트 제타는 이번 커뮤니티 테스트를 시작으로 완성도를 높인 뒤 올해 하반기 글로벌 얼리 액세스 출시를 목표로 하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

