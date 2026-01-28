장원영, ‘포에버 체리’ 론칭설 해명…“개인 사업 아냐”

그룹 아이브 멤버 장원영이 개인 사업 의혹에 대해 해명했다.
아이브 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 28일 공식입장을 통해 “‘포에버 체리’는 브랜드 협업 프로젝트로 장원영의 개인 사업 아니다”라고 밝혔다.
앞서 이날 특허정보검색서비스 키프리스(KIPRIS)에 따르면 ‘FOREVER:CHERRY’, ‘포에버:체리’와 체리 모양 로고에 대한 상표권이 출원됐다. 지정 상품은 화장품과 에센셜 오일과 전동칫솔 등 30개 품목이 포함됐다. 특히 출원인 이름에 장원영이 기록되면서 개인 사업 론칭설이 일었다.
소속사 측은 “해당 명칭에는 아티스트 고유의 정체성과 이미지가 깊이 투영되어 있다”며 “따라서 프로젝트 종료 후 발생할 수 있는 제3자의 무분별한 상업적 도용 및 브랜드 남용을 방지하고자, 장원영 본인 명의로 출원을 진행하는 방향으로 브랜드 측과 합의했다”고 설명했다.
이어 “출원 영역이 광범위한 이유 또한 각 사업군에서 아티스트의 이미지가 오남용되는 것을 방어하기 위한 선제적 대응의 일환”이라고 덧붙였다.
장원영은 지난 12일 개인 SNS에 포에버 체리 인스타그램 계정을 태그한 영상을 올려 관심을 모았다.
신정원 기자 garden1@sportsworldi.com
