[SW비하인드] 김민재 코치를 추모하며…김태형 감독 “무조건 괜찮다더니”

“무조건 괜찮다고 하더니…”

너무 빨리 찾아왔던 이별의 시간. 아직은 먹먹한 마음을 숨기기 어렵다. 김태형 롯데 감독 역시 마찬가지. 지난 14일 김민재 드림팀 총괄코치를 떠나보냈다. 당시 개인 일정으로 해외에 체류하고 있던 김 감독은 급하게 귀국, 김 코치의 마지막을 지켰다. 수많은 시간을 함께했던, 애정을 갖고 동행했던 후배이기에 더욱 안타까울 수밖에 없을 터. 김 감독은 “(누구랄 것 없이) 동료에게 무슨 일이 생기면, 다 마음이 아프다”고 차분하게 진심을 털어놓았다.

두터운 신뢰를 형성했다. 김 감독과 김 코치는 오랜 인연을 자랑한다. 김 감독이 두산 사령탑이었던 2019~2020년, 김 코치는 1군 작전 코치로 힘을 보탰다. 이 기간 두산은 각각 통합우승, 한국시리즈 준우승을 차지했다. 2024시즌을 앞두고 롯데서 재회했다. 2024시즌을 앞두고 롯데 지휘봉을 든 김 감독은 김 코치에게 러브콜을 보냈다. 수석코치를 제안했다. 김 코치는 2017~2018년 롯데 1군 수비코치를 역임한 후 6년 만에 친정팀에 돌아오게 됐다.

2024년 스프링캠프를 진행하던 때였다. 이상 신호가 포착됐다. 김 코치가 황달 증세를 보인 것. 검진 결과가 좋지 않았다. 암 진단을 받았다. 치료에 매달렸다. 상태가 호전된 김 코치는 현장에 복귀, 팀에 활기를 실어주기도 했다. 그러다 지난해 말 병세가 나빠졌다. 김 감독은 김 코치에 대해 “지난 가을부터 몸이 급격하게 안 좋아졌다. 2년간 약으로 버틴 것 같더라”면서 “볼 때마다 얼굴이 달라지더라. 좋아졌다가도 어느 날은 시커멓기도 했다”고 회상했다.

김 코치는 투병 중에도, 좀처럼 현장을 놓지 않았다. 김 감독은 “안부를 묻기 위해 전화하면, 무조건 ‘괜찮다’ ‘괜찮다’ 하더라”고 말했다. 야구를 향한 김 코치의 열정을 잘 알기에, 김 감독은 올해도 함께하고자 했다. 드림팀 총괄코치 역할을 맡기려 했던 배경이다. 김 감독은 “아무래도 (경쟁이 치열한) 1군은 보는 것 자체가 스트레스이지 않겠나. 그래서 (육성 쪽으로) 내렸다. 마무리 캠프를 하는데, 트레이닝 파트에서 ‘안 좋다’고 얘기하더라”고 전했다.

김 코치는 좋은 사람이자 훌륭한 야구인으로 많은 사랑을 받았다. 선수 시절(1991~2009년, 롯데) 영리한 팀플레이와 탄탄한 수비로 주목받았다. 2006 월드베이스볼클래식(WBC), 2008 베이징올림픽 등 국가대표로서도 맹활약했다. 은퇴 후엔 지도자로서 헌신적으로 후배들을 이끌었다. 자신의 노하우를 아낌없이 전달하며 성장을 도왔다. 더는 김 코치의 모습을 볼 수 없지만, 그의 발걸음 하나하나는 야구팬들의 기억 속에 영원히 자리할 것이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

