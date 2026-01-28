그라비티, ‘라그나로크 허브’ 구축 동시에 신규 IP 확보 박차

그라비티가 사업 부문별 역량을 높여 경쟁력 강화에 나선다.

그라비티는 라그나로크 IP를 핵심축으로 신규 IP 확보, 퍼블리싱 역량 강화, 엔터테인먼트 사업을 통해 차세대 성장 동력을 키우겠다는 전략을 28일 밝혔다.

그라비티는 앞서 2026년 사업 방향으로 지속 가능한 IP를 통해 라그나로크를 하나의 문화로 확립하기 위한 중장기 사업 비전 ‘라그나로크 허브(Ragnarok Hub)’를 발표했다. 이를 위해 정식 넘버링 타이틀 ‘라그나로크3’, ‘RO선경전설: 세계지려’, ‘라그나로크 어비스’와 같은 대형 신작부터 다채로운 장르로의 IP 외연 확장, e스포츠 축제 규모 확대에 나설 계획이다.

그라비티는 라그나로크 허브를 구축하는 한편 신규 IP 확보, PC 및 콘솔 라인업 강화, 엔터테인먼트 사업에도 박차를 가하는 중이다. 먼저 신규 IP 개발 및 발굴을 통해 기존 게임 사업에 활력을 불어넣을 예정이다. 내부 스튜디오에서 개발한 땅파기 퍼즐 RPG ‘스코프 히어로(SCHOP HERO)’는 2025년 9월 일본 지역 론칭 이후 애플 앱스토어 인기 게임 순위 상위권에 오르며 인기를 끌었다. 다크 판타지 MMORPG 신작 ‘레퀴엠M’은 지난해 12월 국내 CBT를 마쳤다.

이와 함께 글로벌 네트워크 기반의 현지화, 마케팅, 서비스 등 풍부한 경험과 노하우를 활용해 PC 및 콘솔 게임 퍼블리셔로서의 역량도 입증 중이다. 지난해 12월에는 인기 보드게임 ‘the Game of LIFE for Nintendo Switch’를 아시아 지역, 지난 22일에는 3D 플랫포머 ‘심연의 작은 존재들’을 글로벌 지역에 선보였다. JRPG ‘와이즈맨즈 월드 리트라이’, 레트로 게임 ‘쟈레코 아케이드 콜렉션’, 보스 러시 액션 ‘라이트 오디세이’, 레이싱 게임 ‘하시레 헤베레케: EX’, 판타지 접수 시뮬레이션 ‘갈바테인: 모험가 길드 사무소’도 연내 출시를 목표로 준비 중이다.

라그나로크 IP를 활용한 뮤지컬과 애니메이션 제작, 버튜버 활동 등 엔터테인먼트 영역으로도 범위를 넓히고 있다. 2024년 라이브러리컴퍼니와 라그나로크 IP를 활용한 라이선스 계약을 체결하고 한국, 미국, 영국 뮤지컬 시장 진출에 나선다. 오케스트라 콘서트, 공연 MD 제작 및 판매 등 관련 사업도 추진한다. 게임 세계관의 평행 세계, 스핀오프 스토리 등을 다룬 애니메이션도 선보이고 있다. ‘라그나로크 몬스터즈 PORI PORI PORING’은 마법 소녀와 포링에게 빼앗긴 집을 되찾기 위한 데비루치와 데빌링의 모험을 주제로 VOD, OTT 플랫폼에서 서비스 중이다.

또한 공식 버튜버 ‘프링 코튼(Pring cotton)’은 게임 행사와 라이브 방송을 통해 인지도 제고 및 팬덤 유입에 힘쓰고 있다. 프링 코튼은 그라비티 공식 유튜브 채널을 비롯해 치지직, X 등에서 게임 소개, 흥미로운 주제의 콘텐츠로 유저들과 소통하며 친근감 있게 다가가는 중이다. 2024년 플레이엑스포에서는 음원 커버 콘테스트 투표, 스탬프 랠리 등 이벤트로 많은 호응을 얻기도 했다.

그라비티 측은 “2026년에는 라그나로크 중심의 라그나로크 허브 구축 외에도 신규 IP 확보, PC 및 콘솔 포트폴리오 확장, 엔터테인먼트 사업에 힘써 비즈니스 역량을 한층 키우는데 노력할 계획”이라며 “그라비티에서 준비 중인 다양한 활동 및 버튜버에 많은 관심 부탁드리며 본사와 지사에서 직접 발굴한 색다른 재미의 게임도 많이 선보일 예정이니 기대 바란다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

