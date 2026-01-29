한국해비타트, 배우 류승룡 목소리 담은 ‘대한민국 유공자 주거지원 캠페인’ 공개

‘대한민국 유공자 주거지원 캠페인’의 홍보대사 서경덕 교수와 홍보영상 내레이션을 맡은 류승룡 배우. 사진=한국해비타트

국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트가 대한민국 유공자 주거지원 캠페인 홍보영상 ‘그날에서 오늘까지’를 공개했다고 29일 밝혔다.

이번 영상에는 영화, 드라마, OTT 등 다양한 영역에서 활발히 활동하고 있는 배우 류승룡이 내레이션으로 참여해 캠페인에 힘을 보탰다.

이번 홍보영상은 나라를 위해 헌신한 대한민국 유공자들의 열악한 주거환경 개선을 촉구하며 보다 많은 시민의 관심과 참여를 이끌어내기 위해 제작됐다. 류승룡은 특유의 진중한 목소리로 “그들이 지켜낸 이 땅 위에서 따뜻한 보금자리를 누릴 수 있어야 한다”는 메시지를 전한다.

한국해비타트는 독립·참전·국가유공자 주거환경개선을 위한 시즌제 캠페인을 본격화하며, 서경덕 성신여자대학교 교수를 ‘대한민국 유공자 주거지원 캠페인’ 홍보대사로 위촉했다. 캠페인은 삼일절, 현충일, 광복절 등 국가 기념일과 연계해 진행된다.

한국해비타트 관계자는 “다양한 작품과 공익 캠페인을 통해 대중의 신뢰를 쌓아온 류승룡 배우의 목소리가 유공자 주거문제에 대한 사회적 공감대를 넓히는 계기가 되길 바란다”라며 “국가를 위해 헌신한 분들이 보다 안전하고 따뜻한 집에서 생활하실 수 있도록 많은 국민의 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.

배우 류승룡 내레이션이 담긴 ‘대한민국 유공자 주거지원 캠페인’ 홍보영상은 한국해비타트 공식 유튜브 채널과 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자

