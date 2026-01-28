민희진 없는 민희진 기자회견…“멤버 가족들 관계에 충격 받아”

민희전 전 대표가 ‘민희진의 뉴진스 탬퍼링 진실 기자회견’에 불참했다.

민희진 전 어도어 대표 측이 28일 서울 종로구 인근에서 긴급 기자회견을 열었다. 이 자리에는 민 전 대표의 법률 대리를 맡은 법무법인 지암의 김선웅 변호사가 참석해 입장을 대신 전했다.

기자회견의 주제는 ‘탬퍼링 진실과 다보링크 주식시장교란 사건(K-팝 파괴자와 시장교란 방조자는 누구인가)’로 이날 민 전 대표의 기자회견 참석 여부가 관심을 모았던 상황.

이에 김 변호사는 “오늘 민 전 대표는 참석하지 않는다”며 “뉴진스 멤버 가족들과의 문제가 있는 부분이 있어서 (관련해) 말하기 어렵고 실제로 최근에 가족들과의 관계에 충격을 받은 바 있어 나오기 어렵게 됐다. 양해 부탁드린다”고 밝혔다.

지난 27일 오후 그룹 뉴진스 총괄 프로듀서를 지낸 민희진 전 어도어 대표(현 오케이 레코즈 대표) 측이 일각에서 제기된 뉴진스 탬퍼링 의혹과 관련해 기자회견을 예고했다.

2024년 하이브와 분쟁을 겪고 두 차례의 공개 기자회견으로 주목받은 민 전 대표인 만큼 이날 기자회견에도 관심이 집중됐다.

앞서 뉴진스 다섯 멤버는 재작년 11월 신뢰 파탄을 이유로 어도어와 전속계약 해지를 선언했지만 지난해 10월 법원은 이들 주장을 받아들이지 않았다. 2029년 7월31일까지 어도어와의 전속계약이 유효하다고 판결했다. 멤버 해린, 혜인은 가장 먼저 복귀했고, 하니도 어도어로 돌아왔다. 민지는 현재 어도어와 대화를 나누는 중이다.

하지만 어도어는 다니엘에겐 전속계약해지를 통보했다. 다니엘과 그의 가족이 이번 분쟁 상황을 초래했다고 보고 있어서다. 민 전 대표의 탬퍼링 의혹 관련 핵심 조력자로 알려졌다.

