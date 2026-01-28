금호타이어, 교육기부 사회공헌활동 ‘나를 지켜줘’ 실천

금호타이어(대표이사 정일택)가 어린이 및 청소년을 대상으로 실시한 교육기부 사회공헌활동 ‘나를 지켜’ 활동 수혜 인원이 2만명에 이르렀다.

금호타이어의 ‘나를 지켜줘’ 활동은 아동, 청소년을 위한 교통안전 교육과 학교폭력 예방교육을 예술과 접목시킨 프로그램으로, 학생들의 올바른 사고력과 위험상황 대응력을 제고하기 위해 2020년부터 금호타이어와 한국메세나협회(회장 윤영달)가 함께 추진하고 있는 사업이다.

지난해 10월부터 두 달간 서울 인수초등학교에서 진행된 ‘어린이 교통안전교육’은 2~5학년 300명의 학생이 참여하여 ‘예술로 STOP&GO 우리 함께 안전하게’ 슬로건 아래 직접 캠페인송과 무용 동작을 만들며 교통안전과 사고예방의 중요성을 익혔다.

또한 서울 신서중학교와 남양주 호평중학교 학생 약 1천명은 학교폭력을 주제로 한 뮤지컬 ‘드림, 인 더 스쿨’ 공연을 관람하고 배우와의 소통 시간을 통해 교내외 폭력 문제에 대한 심각성을 인식하고 예방 활동에 적극 나설 것을 다짐했다.

금호타이어 강진구 경영지원팀장은 “금호타이어의 ‘나를 지켜줘’ 활동은 금호타이어의 대표적인 교육기부 사회공헌활동으로서 지난해 누적 2만명의 학생들이 참여하며 공감하였다. 올해도 지속하여 어린이 및 청소년의 몰입도와 참여도를 높일 수 있는 프로그램을 기획하고 제공할 예정이며 많은 학교에서 프로그램 신청에 참여하길 바란다”고 말했다.

금호타이어는 어린이 교통안전 교육, 청소년 학교폭력 예방 교육 뿐만 아니라 희망의 공부방 조성, 초등학교 교실숲 조성, 교통사고 유자녀 미래역량 강화 멘토링 실시 등 아동 및 청소년을 대상으로 다양한 교육기부 사업과 후원 사업을 실시하며 ESG 경영을 적극 실천하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]