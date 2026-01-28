이재명 대통령, 설탕 부담금으로 복지 활용 아이디어 제시

이재명 대통령이 지난 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 28일 설탕에도 담배처럼 부담금을 부과하자는 아이디어를 직접 언급했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 국민의 80%가 설탕세 도입에 찬성한다는 내용의 기사를 올리며 “담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공의료 강화에 재투자”라는 글에 이어 마치 국민들에게 의견을 묻듯이 “여러분 의견은 어떠신가요”라고 적었다.

이 대통령의 이날 언급은 국민건강증진법에 따라 담배에 부과하는 국민건강증진기금과 같은 모델을 가리키는 것으로 보인다. 실제 해당 기금은 금연 교육을 비롯한 각종 국민건강관리사업에 사용된다.

설탕에도 유사한 부담금을 부과해 가격 상승을 통한 사용 억제를 유도하고 이를 공공의료 강화 재원으로 사용하자는 제안이다.

이런 논의는 이미 몇년 전부터 나왔다. 실제 미국에서 가당음료 등에 대한 설탕세를 징수하고 있어 우리나라도 이를 도입하자는 것이다. 하지만 이에 대해 일부에서는 물가만 올라가는 것 아니냐는 반박도 있다.

한준호 기자 tongil77@segye.com

