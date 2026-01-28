세계 3대 박물관 ‘겨울궁전’ 에르미타주 디지털 전시, 4월 국내 첫 선

세계 3대 박물관 에르미타주 (사진=에르미타주 박물관 제공)

루브르, 대영박물관과 함께 세계 3대 박물관으로 꼽히는 에르미타주의 글로벌 첫 디지털 전시가 서울에서 열린다.

아트 엔터테인먼트 전문기업 아트웍스는 오는 4월30일부터 7월31일까지 서울 마포구 문화비축기지에서 빛으로 깨어나는 겨울궁전, 디지털 전시 에르미타주 라이트(HERMITAGE LiGHT)를 진행한다고 28일 밝혔다.

에르미타주와 아트웍스 공동 주최로 열리는 이번 전시는 러시아 현지 에르미타주 박물관을 디지털 기술로 구현한 이머시브 전시 방식으로 진행된다. 궁전 내·외부 구조를 그대로 재현해 관람객이 작품을 감상하는 동시에 겨울궁전에 직접 들어온 듯한 경험을 제공한다. 또한 에르미타주의 대표 작품을 실물 사이즈로 구현해 관람 몰입도를 높였다.

전시 작품은 총 50여 점으로 이번 전시회를 통해 선보이는 주요 작품으로는 ▲오귀스트 르누아르의 잔 사마리의 초상 ▲렘브란트의 돌아온 탕자 ▲레오나르도 다빈치의 꽃을 든 성모 ▲클로드 모네의 건초더미와 들판 풍경 ▲앙리 마티스의 춤 등이 있다.

겨울궁전으로 유명한 에르미타주 박물관은 18세기 중반 바로크 양식으로 지어졌으며 상트페테르부르크의 혹독한 겨울에도 생활이 가능하도록 설계된 황제의 공식 겨울 거처였다. 예카테리나 대제가 유럽 각지에서 수집한 방대한 미술품을 보관하기 시작하면서 황실 미술 컬렉션의 중심 공간으로 활용돼 왔다. 300만 점이 넘는 방대한 유물을 보유하고 있으며 이는 한 작품을 1분씩 감상하더라도 모두 둘러보는 데 약 6년이 걸리는 규모다.

이번 전시는 단순한 문화·예술 전시에 그치지 않고 향후 한·러 간 문화·경제·사회적 교류로 확장될 가능성을 내포한다. 실제 이번 전시 기간 동안 러시아 문화 예술계의 핵심 인물인 미하일 피오트롭스키 에르미타주 박물관 관장의 한국 방문이 예정돼 있어 이 전시가 다양한 논의의 시작점이 될 것으로 기대된다.

아트웍스 유민석 대표는 “세계 3대 박물관 에르미타주의 해외 첫 디지털 전시를 한국에 선보이게 돼 뜻깊다”며 “쉽게 경험할 수 없는 러시아 겨울궁전의 매력이 이번 특별전을 통해 많은 분들에게 전달되기를 기대한다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

