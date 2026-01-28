키키, 찰나의 순간도 덕질로 채운다

그룹 키키가 1theK(원더케이)와 함께 K팝을 체험할 수 있는 이색 공간을 선보인다.

원더케이는 28일 “롯데면세점과 손잡고 잠실 월드타워점 전용 엘리베이터 1기를 아티스트의 신곡 콘셉트로 꾸민 ‘1theK KPOP PHOTO LIFT’를 선보인가”고 밝혔다. 이동하는 짧은 순간을 특별한 ‘덕질’의 시간으로 탈바꿈시킨 것으로, 지난 26일 컴백한 ‘젠지미(Gen Z美)’ 그룹 키키(KiiiKiii)가 첫 주자로 나섰다.

현재 엘리베이터 전체가 키키의 미니 2집 ‘Delulu Pack(델룰루 팩)’의 타이틀곡 ‘404 (New Era)’ 무드로 새롭게 단장해 팬들을 맞이하고 있다. 키키의 프라이빗 아지트 ‘KiiiKiii Suite 404’는 ‘좌표 없이 존재하는 자유’로 재해석한 신곡 ‘404 (New Era)’ 콘셉트를 공간 전반에 녹였다. 딥 블루와 퍼플 톤의 호텔방 인테리어에 멤버 지유·이솔·수이·하음·키야의 사진과 포스터, LP 등 감각적인 소품을 배치해 몽환적이면서도 트렌디한 분위기를 완성했다.

데뷔 후 줄곧 독보적인 콘셉트로 주목받은 키키는 이번 공간을 통해 마치 아티스트의 비밀 아지트에 초대받은 듯한 친밀감을 선사한다. 8층 롯데면세점 월드타워점 매장에 내리면 키키 콘셉트의 즉석 사진을 찍을 수 있는 별도 포토 존도 마련되어 있다.

원더케이는 28일 키키의 프라이빗 아지트를 배경으로 한 숏폼을 공개해 공간의 재미를 더한다. 신곡 타이틀에 맞춰 카메라에 '나다운 것'을 자랑하는 콘셉트로 기획된 이 숏폼에서 멤버들은 컬러풀하고 키치한 의상을 입고 각각 신곡 가사에 맞게 다양한 표정을 취하거나 후렴구에 맞춰 비주얼, 퍼포먼스 등을 뽐내는 액션을 취했다. 30초 간의 짧은 영상이었지만 ‘404 (New Era)’ 곡에 담긴 키키만의 분위기가 가득 녹아져 글로벌 팬들의 새로운 '인증샷 성지'를 예고했다.

키키의 프라이빗 아지트는 오는 2월 6일까지 운영되며, 원더케이는 현장 방문 인증샷을 남긴 팬들을 대상으로 추첨을 통해 키키의 친필 사인 시즌 그리팅 등 풍성한 경품을 증정하는 SNS 이벤트도 진행한다.

원더케이는 "글로벌 팬들이 숏폼 콘텐츠와 이색 체험 공간 등에서 키키만의 독보적이면서 유니크한 감성을 즐길 수 있도록 기획됐다. 앞으로도 다양한 기획으로 전 세계 3400만 팬들과 활발하게 소통할 것"이라고 설명했다.

