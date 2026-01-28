정부광고 집행내역 공개 페이지

문화체육관광부는 오는 30일부터 정부광고 통합지원시스템 누리집을 통해 매월 정부광고 집행 내역을 공개한다고 28일 밝혔다.

이는 지난해 8월과 12월 국무회의에서 논의한 정부 홍보 효율화 방안 중 정부광고 투명성 강화를 위한 조치다.

문체부는 2018년 정부광고법 시행 후 3개년의 집행 내역을 2022년 최초로 공개했다. 이후 매년 6월 직전년도 집행 내역을 연 단위로 공개해왔으나 앞으로는 공개주기를 월 단위로 대폭 단축한다. 30일에는 직전 월인 12월을 포함해 2025년 정부광고 집행 내역을 우선 공개ㅏㄴ다. 2월부터는 직전 월의 집행 내역을 공개하며 월별 공개를 시행할 예정이다.

국민의 자료 열람 및 활용 편의성도 크게 개선했다. 기존에는 해당 자료를 열람하려면 누리집 화면에서도 여러 단계를 거쳐야 했으나 이제는 첫 화면의 전용 배너를 한 번 누르면 바로 데이터에 접근할 수 있다. 누구나 회원 가입이나 로그인 없이 자유롭게 누리집에서 정부광고 집행 내역을 확인할 수 있다.

기존 단순한 집계표 나열에서 벗어나 국민이 직관적으로 데이터를 이해할 수 있도록 쉽게 보는 통계를 신설해 시각화 자료를 제공하고 누리집 내 별도 상세 검색을 통해 확인해야 했던 중앙부처의 매체 유형별 광고 집행액 등 기관별 상세 현황도 요약해 알기 쉽게 제공한다.

문체부 정책 담당자는 “정부광고 집행 내역의 월별 공개는 기관별 홍보 예산 집행에 대한 국민의 감시를 강화하는 계기가 될 것”이라며 “이를 통해 중앙부처와 지자체, 공공기관이 정부광고 예산을 더욱 효율적이고 투명하게 집행하도록 하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

