팍시게임즈 ‘탭 시프트’, 글로벌 다운로드 60만 돌파

캐주얼 장르 게임 탭 시프트:화살표 탈출 퍼즐이 글로벌 유저들로부터 큰 관심을 받고 있다.

더블유게임즈는 자회사 팍시게임즈의 탭 시프트가 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 정식 출시한지 20일 만에 센서타워 기준 글로벌 다운로드 60만건을 돌파했다고 28일 밝혔다.

지난 6일 출시된 탭 시프트는 로직 퍼즐 게임으로 화살표를 밀어 미로를 탈출하는 직관적인 게임플레이가 특징이다. 시간 제한 없이 유저 각자의 속도로 플레이할 수 있어 남녀노소 누구나 부담 없이 즐길 수 있으며 집중력과 논리적 사고력을 자연스럽게 향상시킬 수 있다. 또 영어·한국어·일본어·중국어 등 총 8개 언어를 지원해 글로벌 이용자 접근성도 높다.

출시 직후부터 유저들의 긍정적인 반응을 이끌어내고 있다. 현재 구글 플레이스토어에서 리뷰 약 2만건, 앱스토어에서 리뷰 약 5000건 이상을 기록하고 있으며, 양대 스토어 평균 평점은 4.7점(5점 만점)의 높은 평가를 기록 중이다. 유저들은 스트레스 없이 즐길 수 있는 플레이 경험과 두뇌 훈련 요소를 주요 만족 요인으로 꼽았다.

이번 신작은 팍시게임즈의 AI 전담 개발 조직인 AI Lab의 역량이 집약된 결과물이다. AI Lab은 AI 기술을 활용해 워크플로우를 최적화하고 개발 효율성을 극대화하는 조직으로, 빠르게 변화하는 모바일 게임 트렌드 속에서 팍시게임즈만의 핵심 경쟁력으로 평가받는다.

더블유게임즈 관계자는 “이번 성과는 팍시게임즈 AI Lab의 개발 역량과 효율적인 시장 대응 전략이 만들어낸 긍정적인 결과”라며 “앞으로도 팍시게임즈와 긴밀히 협업하여 캐주얼 게임 파이프라인을 다각화하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 전했다.

