“작별 인사도 없이 떠났다”…박재범, 세상 떠난 친구 추모

가수 박재범.

가수 박재범이 갑작스럽게 세상을 떠난 친구를 애도했다.

박재범은 27일 자신의 SNS에 장문의 글을 올리며 “그 소식을 들었을 때 심장이 내려 앉았다. 아직도 어떻게 해야 할 지 모르겠고, 현실도 아닌 것 같다. 마지막으로 함께 어울리거나 이야기할 수 있었으면 좋았을 텐데, 그래도 이게 인생이겠지”라고 밝혔다.

그는 이어 “너는 정말 좋은 사람이고 좋은 형제였다. 우리가 함께 보낸 모든 추억, 농담, 사소한 다툼, 그리고 모든 시간이 고맙다”며 중학교 시절부터 함께하며 쌓은 우정을 회상했다.

또 박재범은 “우리는 항상 서로에게 최선을 바랐고, 언제나 서로의 편이 돼줬다. 너와 같은 친구는 쉽게 만날 수 없는 사람이었고, 그래서 이 모든 세월 동안 너를 곁에 두고 싶었던 거다”라며 “내 인생에 너를 보내주신 것에 하나님께 감사한다. 이제 하나님이 너를 더 가까이 부르신 거겠지. 거기서 우리 좀 지켜봐 줘, 형제야”라고 적었다.

그는 “이런 글을 써야 한다는 게 너무 싫다. 하지만 너는 많은 사람에게 긍정적인 영향을 준 사람이고, 그렇기에 기억되고, 기려지고, 애도 받아 마땅한 사람이다”라고 전하며 “나는 보통 개인적인 일을 온라인에 올리지 않지만, 이건 네가 원했을 일이라는 걸 안다. 늘 나한테 네 사진을 올려달라고 했었다. 하지만 이런 식으로 올리고 싶었던 건 아니었다”라고 씁쓸한 심경을 드러냈다.

마지막으로 박재범은 “너는 앞으로도 우리 모두의 마음속에 살아 있을 거다. 작별 인사도 없이 떠나버린 게 아직도 믿기지 않고 화가 난다. 언젠가 위에서 다시 만나겠지, 이 자식아. 내 자리 하나 따뜻하게 비워 둬. 사랑한다”고 그리운 마음을 전했다.

한편, 박재범은 모어비전(MORE VISION) 대표로 활동 중이며, 최근 1호 보이그룹 롱샷(LNGSHOT)을 론칭했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

