기아, PV5 다양한 사용자 요구에 적합한 라인업 내놔

기아가 교통약자와 소상공인, 컨버전(특장) 업체를 겨냥한 PBV(목적 기반 모빌리티) ‘더 기아 PV5’의 신규 라인업을 선보이고 28일부터 계약에 들어간다. 대상 차종은 휠체어 접근성을 높인 ‘PV5 WAV’, 소형 상용 전기트럭 성격의 ‘PV5 오픈베드’, 컨버전 전용 ‘PV5 패신저 도너모델(2-3-0 베이스)’ 등 3종이다.

PV5 WAV는 국내 전기차 가운데 처음으로 측면 출입 방식을 채택한 휠체어 탑승 특화 모델이다. 775㎜ 개구폭의 슬라이딩 도어와 수동식 인플로어 2단 슬로프를 적용해 인도에서 바로 승·하차가 가능하다. 슬로프 유효폭은 740㎜, 최대 하중은 300㎏이며, 사용하지 않을 때는 바닥 아래로 수납된다. 휠체어 전·후방 고정장치와 전용 3점식 안전벨트, 6:4 폴딩·리클라이닝 2열 시트, 매뉴얼 에어컨, 후석 대화모드 등이 기본 사양이다.

PV5 오픈베드는 물류·배송 등 소형 상용 수요를 겨냥했다. 후면 데크 게이트에 원터치 타입 히든 잠금 레버를 적용하고, 측면·후면 스텝과 접이식 보조 스텝을 더해 적재함 승·하차 편의성을 높였다. 데크 게이트에는 아노다이징 알루미늄 소재를 사용해 무게를 줄이고 내식성을 강화했다. 7에어백과 전방 충돌방지 보조, 내비 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조 2, 고속도로 주행 보조 등 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 기본이고, 12.9인치 인포테인먼트, 실내·외 V2L, 서라운드 뷰 모니터, 후측방 모니터, 기아 디지털 키 2 터치 등 편의사양도 탑재했다.

컨버전 업체 전용인 PV5 패신저 도너모델은 5인승(2-3-0) 구조를 기반으로 2열 시트와 러기지 보드 등 컨버전 과정에서 탈거되는 부품을 제외하고 출고된다. 추가 전장품 연결을 위한 12V 조인트 블록과 차량 데이터·외부 장비 제어를 가능케 하는 PIM(PBV 인터페이스 모듈러) 제어기를 기본 제공해 개조 작업 효율을 높인 것이 특징이다.

기아는 컨버전 업체를 대상으로 차량 3D 데이터와 인증 자료 등을 제공하는 ‘PBV 컨버전 포털’를 운영하고, ‘PBV 컨버전 센터’를 통해 오픈베드, 라이트 캠퍼, 프라임, 내장탑차·냉동탑차 등 다양한 특화 모델을 순차적으로 선보일 계획이다. 이와 함께 PV5 5-Zero 할부, PV5 롱런 할부 등 전용 금융 프로그램과 실내·외 V2L 장착 지원금(40만 원, 3월 출고분 한정)도 마련했다.

정원정 기아 국내사업본부장 부사장은 “PV5 WAV·오픈베드·패신저 도너모델은 교통약자 이동권 보장과 소상공인, 컨버전 업체와의 상생을 위한 솔루션”이라며 “PBV를 ‘차량 그 이상의 플랫폼’으로 확장해 지속가능한 PBV 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]